حلّ المراقبة الشاملة بالفيديو في مجال التطبيقات الصناعية

أعلنت شركة "فونيكس كونتاكت" عن طرح أول حلولها الشاملة للمراقبة بالفيديو العاملة ببروتوكول الإنترنت السلكي أو اللاسلكي في مجال التطبيقات الصناعية.



ويشمل ذلك حافظةً واسعةً من منتجات تقنيات الاتصال والأتمتة المُعدّة للاستعمال بين الكاميرات وخوادم الفيديو.



وتضمن مكونات الإيثرنت الصناعي ومصادر الطاقة والوقاية من التغير الكهربائي المفاجئ والموصّلات والكابلات والخطوط ومخارج الوصلات فضلاً عن المعدات قياس 19 بوصة، اتصالاً آمناً بين الكاميرات وخوادم الفيديو. وتتوفر المكونات المطلوبة بشكل فردي، كوحدات، أو صناديق جاهزة للوصل. وقد صممت هذه المنتجات لتكون ملائمةً للاستخدام الصناعي، وبالتالي تؤمن توفراً عالياً للشبكة، حتى في التطبيقات الحرجة.



ويناسب حلّ المراقبة بالفيديو العامل ببروتوكول الإنترنت المنشآت الصغيرة وصولاً إلى الأنظمة الكبيرة ذات المتطلبات الأمنية العالية. وبالإضافة إلى توفير الأمن للممتلكات في المباني ومواقع الشركات، يُمكن أيضاً استخدام هذا الحلّ لمراقبة الأنظمة التقنية. كما تُوفّر شركة "فونيكس كونتاكت" استشاراتٍ مُوسّعة لإعداد شبكات الفيديو والتخطيط لها.



لمحة عن شركة "فونيكس كونتاكت"

تعتبر "فونيكس كونتاكت" شركة رائدة ومبتكرة في مجال الهندسة الكهربائية على المستوى العالمي. تتخذ الشركة من ألمانيا مقراً رئيسياً لها، وتدير5 مواقع إنتاج داخل ألمانيا و11 موقعاً خارجها، وأكثر من 55 فرعاً للمبيعات و40 وكالة محلية. وتتمثل مهمتها في توفير أفضل الحلول الممكنة لمهام الهندسة الكهربائية الخاصة بكم. وتعتبر "فونيكس كونتاكت الشرق الأوسط" في دولة الإمارات العربية المتحدة شركة فرعية مستقلة تتمتع بإدارتها المحلية وعمليات المبيعات والتدريب والدعم، بالإضافة إلى العمليات اللوجستية الخاصة بها. ويساهم وجودها الموثوق في المنطقة في تقديم منتجات وحلول "فونيكس كونتاكت" الابتكاريّة إلى عملائها وشركائها في منطقة الشرق الأوسط.



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