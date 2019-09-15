بيان من بريد الامارات‬

عطفاً على اعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" بريد الامارات يصدر البيان التالي:

في ضوء تقرير التقييم الشامل عن مستوى الخدمات في مراكز الخدمة الحكومية الذي أعلنه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله”، فإننا ندرك الحاجة الملحة لتطوير أعمالنا، وقد باشرنا إجراءات التطوير والتحسين وبشكل فوري ميدانياً من مركز بريد الخان بالشارقة كما كلفنا فريق ذو كفاءة بالعمل من أجل تحسين الخدمات على مستوى كافة مراكز الخدمة.

Advertisements

ونؤكد التزامنا بتحسين جودة الخدمات وتعزيز تجربة المتعاملين، تنفيذاً للرؤية الثاقبة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد ولتوجيهاته في هذا الإطار.

يمر بريد الإمارات اليوم في مرحلة انتقالية صمّمت لتجعل منه مقدم خدمات بريدية يُفتخر به. وثمة خطة تحسينية تخضع لها شبكة مراكز المجموعة في كافة أنحاء الدولة من شأنها الارتقاء بعروض الخدمات الجديدة والحلول الرقمية التي ستجعل أداء أعمالنا أكثر سلاسة وكفاءة.

ونؤكد لقيادتنا الرشيدة وللمواطنين والمقيمين في دولة الإمارات، التزامنا الكامل بتطوير خدماتنا لتوافق المعايير العالية التي تتميز بها دولة الامارات العربية المتحدة.