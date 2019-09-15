منصة سامسونج تفتح أبوابها أمام سكان الإمارات لتجربة الإمكانات اللامحدودة لـجهاز Galaxy Note10

أعلنت سامسونج الخليج للإلكترونيات اليوم عن إطلاق منصتها المتجولة في أهم مراكز التسوق في دبي، وذلك احتفالاً بإطلاق هاتف Galaxy Note10 الذي يرتقي بالأداء إلى المستوى التالي. وقد فتحت المنصة أبوابها في دبي مول من 12 وحتى 22 سبتمبر، لتنتقل بعدها إلى مردف سيتي سنتر من 3 وحتى 12 أكتوبر 2019.

تمزج مجموعة Galaxy Note10، المستوحاة من نمط حياة الجيل الجديد الذي يوازن بين الحياة العملية والشخصية، بين التصميم الأنيق والأداء الفعال وأدوات الإنتاجية الفائقة، وذلك بهدف منح المستخدمين حرية العمل بالطريقة التي يريدونها وإظهار قدراتهم الإبداعية أثناء التنقل. وتجسد النشاطات الفريدة من نوعها المتوفرة على المنصة مساحات لتجارب مميّزة متاحة للجميع.

يمكن للضيوف زيارة المنصة للتعرف على أحدث تقنيات هاتف Galaxy Note10 بشكل مباشر - بما في ذلك ميزة التركيز المباشر للفيديو وشاشة العرض السينمائي اللامتناهي وميزة AR Doodle وإيماءات S Pen Air Actions بالإضافة إلى المزايا الخاصة لأفضل الألعاب الإلكترونية. ويمكن لأولئك الذين يطمحون لدفع حدود التعبير عن أنفسهم، إنشاء محتواهم الخاص ومشاركته على وسائل التواصل الاجتماعي.

سيتمكن الزوار الذين يشاركون في ثلاثة أنشطة من أصل خمسة من المشاركة في السحب اليومي والحصول على فرصة للفوز بجوائز رائعة من ضمنها جهاز Galaxy Note10 الجديد كلياً. كما تعاونت سامسونج مع شركة اتصالات لتقديم عروض حصرية ومميّزة للعملاء تمكنهم من الحصول على هاتف Galaxy Note10 بسهولة. إضافة إلى ذلك سيحصل الزوار على فرصة لإنشاء غطاء مخصص لمجموعة من هواتف Galaxy الذكية.