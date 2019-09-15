بمشاركة 16 من نجوم الإمارات والوطن العربي حسم نصف نهائي جوائز "الإيمي الدولية" 2019 في أبو ظبي







اختتمت بالأمس في فندق ومنتجع رويال إم أبو ظبي المرحلة النصف نهائية من جائزة "الإيمي الدولية" في فئة أفضل ممثلة وفئة الكوميديا والتي تنظمها مجموعة بيراميديا للاستشارات والإنتاج الإعلامي للمرة العاشرة على التوالي بالنيابة عن الأكاديمية الدولية لفنون وعلوم التلفزيون.

وقد ضمت لجنة التحكيم لهذا العام كلاً من أروى جودة، حبيب غلوم، سلوم حداد، عبد الله حسن أحمد، عبد الله صالح الرميثي، علي المرزوقي، عمرو عابدين، فايز المالكي، مروان عبد الله صالح، منصور الفيلي، نسرين طافش، هاني الشيباني، هاني رمزي، ياسر النيادي، ياسر الياسري، يوسف الكعبي.

هذا العام قامت لجنة التحكيم باختيار أفضل ممثلة دراما وأفضل مسلسل كوميدي.

وخلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بالأمس وشهد تواجد العديد من وسائل الإعلام لتغطية هذا الحدث العالمي عبّر أعضاء لجنة التحكيم عن سعادتهم باختيارهم لتحكيم هذه الجائزة الدولية، وأن تواجد هذه الجائزة العالمية في أبو ظبي تأكيد على مكانتها كمركز إعلامي جاذب عالمياً لأهم وأكبر الأحداث الفنية، وأن اختيار لجنة تحكيم عربية في هذه الجائزة يمثل اعترافاً عالمياً بالمستوى الرفيع للدراما العربية ومستوى الوعي الفني الذي وصل إليه نجومها.

وبهذه المناسبة قالت الإعلامية وسيدة الأعمال د. نشوة الرويني المدير التنفيذي وعضو مجلس إدارة مجموعة بيراميديا وعضو الأكاديمية الدولية للفنون والعلوم التلفزيونية: "أود أن أتقدم بجزيل الشكر والامتنان إلى أعضاء لجنة التحكيم المتألقة والمميزة لإخلاصهم وتفانيهم في إنجاح هذا الحدث الضخم، كما أود أن أشكر الأكاديمية الدولية لفنون وعلوم التلفزيون على ثقتهم في بيراميديا طوال هذه السنوات كشريك استراتيجي ينظم ويستضيف هذه المحطة المهمة من الجائزة"

وعن أهمية تواجد هذه الجائزة في المنطقة أضافت الرويني"إننا نحرص في كل سنة على تواجد فئات مختلفة وجديدة، وطوال العشر سنوات الماضية تم التحكيم على العديد من الفئات مثل الدراما والأفلام الوثائقية، والبرامج التلفزيونية التي لا يكتب لها سكريبت وأفضل ممثلة، والكوميديا وغيرها، مما يمثل فرصة أكبر لنا للتعرف على نوعية مختلفة من الأعمال التلفزيونية والبرامج من مختلف مناطق العالم وأفكارها ومضمونها وكيفية تنفيذها"

من ناحية أخرى، قالت تريسي أوليفر، مدير لجان التحكيم في جوائز "الإيمي الدولية": "نود أن نتوجه بعظيم الشكر والامتنان إلى د. نشوة الرويني، العضو في الأكاديمية الدولية للفنون والعلوم التليفزيونية وعضو مجلس إدارة جوائز الإيمي العالمية وإلى فريق عملها لاستضافتهم مرة أخرى مرحلة التحكيم ما



قبل النهائية لجوائز "الإيمي" الدولية في العاصمة أبو ظبي، كما أننا سعدنا بلقاء لجنة التحكيم المتميزة والمتألقة بمواهبها المختلفة والمتنوعة في المنطقة."

عن شركة بيراميديا للاستشارات والإنتاج الإعلامي

تقدم شركة بيراميديا للاستشارات والإنتاج الإعلامي باقة من الخدمات الإعلامية واسعة النطاق تمتد لتشمل جميع المجالات الإعلامية بدءً من التقنيات المتعلقة بالبرامج التلفزيونية، وصناعة الأفلام، والتغطيات الصحفية، وتنظيم وتغطية الفعاليات، والاستشارات الإعلامية والعلاقات العامة، وصولاً إلى الإعلان والحملات التسويقية.

تعد بيراميديا الحائزة على عدة جوائز دولية إحدى شركات الإنتاج السينمائي والتلفزيوني ذات أداء عالمي متميز لما لها باع طويل في إنتاج كل ما هو جديد ومبتكر. كما أنها من الشركات الرائدة لاعتبارها شريك أساسي في الاستشارات والإنتاج الإعلامي ولتوافر نخبة من المصممين والكفاءات الحائزين على جوائز عالمية ضمن فريق عملها المتخصص ما جعلها تشكل مرآة للتنوع الثقافي والحضاري في المنطقة.

حول الأكاديمية الدولية للعلوم والفنون التلفزيونية

تعد الأكاديمية الدولية للعلوم والفنون التلفزيونية واحدة من أهم المنظمات والهيئات المعتمدة دولياً من الجهات المعنية بصناعة التلفزيون، كما تُعد أحد المرجعيات الرسمية والدولية المتخصصة في صناعة التلفزيون.

تأسست الأكاديمية عام 1969، وتضم أعضاء من نحو 60 بلداً وأكثر من 500 شركة عالمية، في جميع قطاعات صناعة التلفزيون، والإعلام الرقمي، وصُناع الإعلام والترفيه. وتضم صُناع الإعلام والترفيه الذين يجتمعون لتبادل الأفكار ومناقشة القضايا المشتركة وتعزيز استراتيجيات جديدة للتنمية المستقبلية لنوعية البرامج التلفزيونية العالمية.

وتقدم الأكاديمية سنوياً مجموعة من الجوائز منها جائزة إيمي الدولية للتلفزيون، ومهرجان جوائز "إيمي جالا الدولية" في مدينة نيويورك، وكذلك جوائز إيمي الدولية للأعمال الرقمية وجوائز "الإيمي" الدولية للأطفال بالاشتراك مع الـMIPTV. إضافة إلى مجموعة من الفعاليات الهامة مثل "يوم الأكاديمية العالمي" الذي يُخصص لاجتماع أعضاء الأكاديمية من جميع أنحاء العالم إضافة إلى المهرجان الدولي للتلفاز.

حول فندق ومنتجع رويال إم:

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رويال إم هو سلسلة فخمة من الفنادق التي تتمركز في مواقع استراتيجية في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث يصنّف من فئة الخمس نجوم. يمتاز فندق ومنتج رويال إم أبوظبي بموقعه الاستراتيجي الذي يقع في قلب العاصمة أبو ظبي تحديداً في مارينا البطين، حيث يوفر موقعه سهولة الوصول إلى شاطئ الكورنيش بالإضافة إلى مجموعة من مراكز التسوق المتنوعة.

يقدم فندق ومنتجع رويال إم خدمات ووسائل راحة على مستوى عالمي يليق بخدماته المميزة التي يزودها لرواده، حيث يوفر أماكن إقامة أنيقة مع إطلالات خلابة على الواجهة البحرية. يضم 225 غرفة وجناح فخم تم تصميمها بذوق رفيع وتجهزيها بوسائل راحة عصرية. يوفر فندق ومنتجع إم رويال أنشطة متنوعة كمركز متطور للياقة البدنية ومرافق مخصصة للسبا كما يحرص على تقديم أطباق متنوعة وفريدة تجعل رواده يعيشون أقصى درجات الراحة والترفيه داخل أروقته كما يحرص على تقديم أطباق متنوعة وفريدة من خلال توفير تجارب الضيافة العربية الفخمة بما يتماشى مع القيم الثقافية.

إن التصميم البحريّ الملهم والفن المعماري الحديث إضافة إلى الفيلات الخاصة المصممة بعناية فائقة في فندق رويال إم تشكل تجربة منتظرة فريدة، ليحظى الزوار بتجربة مميزة حيث أنّ ردهة الفندق بأعمدتها الخلابة ومنظرها البحري تعكس النمط الأنيق له.