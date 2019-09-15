الامارات | إغلاق منشأة «مطعم اوبال» و«النبع لخدمات التموين» في أبوظبي

شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق منشأة «مطعم اوبال» و«النبع لخدمات التموين» في أبوظبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدرت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، قراراً بالإغلاق الإداري بحق منشأتين غذائيتين بمدينة أبوظبي، تمثلتا بالمنشأة الغذائية "مطعم اوبال" والتي تحمل رخصة تجارية رقم CN-1191547، والمنشأة الغذائية "النبع لخدمات التموين" وتحمل رخصة تجارية رقم CN- 1263027، نظراً لمخالفتهما لقانون رقم (2) لسنة 2008 في شأن الغذاء بإمارة أبوظبي والتشريعات الصادرة بموجبه، وكذلك نظراً لخطورتهما على الصحة العامة.

وأوضح ا لمتحدث الرسمي باسم الهيئة المهندس ثامر راشد القاسمي، أن تقرير الرقابة الغذائية أفاد بأن قرارات الإغلاق الإداري جاءت نتيجة عدم التزام المنشأتين بتطبيق معايير واشتراطات الصحة والسلامة الغذائية وعدم الحفاظ على المستوى الصحي للمنشأتين مما قد يؤثر على مستوى سلامة الغذاء وصحة المستهلك، مبيناً أن أمر الإغلاق سبقه توجيه عدد من المخالفات بحق هذه المنشآت خلال العام الجاري 2019.

وأكد القاسمي أن أمر الإغلاق الإداري سيستمر طالما تواجدت أسبابه حيث يمكن السماح بمزاولة النشاط مجدداً بعد تصويب أوضاع المنشأتين واستيفائهما لجميع المتطلبات اللازمة، وإزالتهما لأسباب المخالفات، مبيناً أن أبرز المخالفات التي رصدها في المنشأة ( مطعم اوبال) تمثلت في الحفظ الخاطئ للمواد الغذائية الخام من خلال وضعها في ثلاجة لا تعمل مما أدى إلى تلفها، وعدم الاهتمام بالنظافة العامة لمناطق التحضير، ورصد وجود بعض الحشرات في المطبخ، موضحاً أنه تم تحرير 3 مخالفات في أبريل ويونيو وسبتمبر الجاري.

وحول الأسباب التي أدت إلى إغلاق منشأة "النبع لخدمات التموين" أوضح القاسمي أنها تضمنت عدم وجود تصريح من الهيئة لمزاولة النشاط، وممارسة نشاط غذائي في مستودع ضمن سكن عمال وفي بيئة صحية غير مناسبة، وتهالك المعدات المستخدمة وعدم صلاحيتها للاستخدام وإلى جانب غياب النظافة بشكل عام، وعدم تدريب العاملين في المنشأة، على الرغم من توجيه 3 مخالفات بحقها في يناير وفبراير وسبتمبر الجاري.

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وأشار إلى أن الإغلاق وكشف التجاوزات المرصودة يأتي في إطار الجهود التفتيشية للهيئة لتعزيز ركائز السلامة الغذائية في إمارة أبوظبي، وتأكيدا منها على مستوى الرقابة الصارمة التي يطبقها مفتشو الهيئة، مشيراً إلى أن جميع المنشآت باختلاف طبيعتها ومنتجاتها الغذائية تخضع لجولاتهم التفتيشية الدورية الرامية إلى التأكد من تقيدها بكافة اشتراطات السلامة الغذائية .

وناشد القاسمي الجمهور بالتواصل مع الهيئة والإبلاغ عن أية مخالفات يتم رصدها في أية منشأة غذائية من عدم الالتزام أو الشك في محتويات المادة الغذائية من خلال الاتصال على الرقم المجاني لحكومة أبوظبي 800555 حتى يقوم مفتشو الهيئة باتخاذ الإجراء اللازم وصولا إلى غذاء آمن وسليم لجميع أفراد المجتمع في إمارة أبوظبي .