نهيان بن مبارك يقدم واجب العزاء لذوي الشهيدين سيف الطنيجي وعلي الظنحاني

قدّم معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح، واجب العزاء إلى أسرتي الشهيدين سيف ضاوي الطنيجي وعلي عبدالله أحمد الظنحاني، اللذين استشهدا أثناء أدائهما واجبهما الوطني.

وأعرب سموه، خلال زيارته صباح اليوم، مجلسي العزاء بمنطقة الحنية في مدينة الفجيرة وفي"مدينة دبا الفجيرة"، عن خالص تعازيه وصادق مواساته لذوي الشهيدين، داعياً الله العلي القدير أن يتغمدهما بواسع رحمته وأن ينزلهما منازل الشهداء والأبرار وأن يسكنهما فسيح جناته وأن يلهم ذويهما الصبر والسلوان.

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