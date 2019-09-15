منصور بن زايد يزور مُصابي وجرحى الواجب الوطني

زار سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، اليوم، في "مستشفى زايد العسكري"، عدداً من المُصابين والجرحى، من أفراد قوّاتنا المسلّحة الذين أُصيبوا أثناء أدائهم واجبهم الوطني في أرض العمليات.

واطمأنّ سموه على الحالة الصحية للمُصابين وأوضاعهم، وتبادل الأحاديث معهم، وأشاد بدورهم وجهودهم الكبيرة خلال أدائهم الواجب في ميادين الشرف والبطولة، وقال سموه مخاطباً المصابين: "أنتم نماذج فخر في حب الوطن والذود عنه، وستذكر الأجيال القادمة هذه التضحيات التي تسطرونها في ساحات الواجب الوطني، وقيم العطاء والفداء التي تبذلونها في سبيل عزة الوطن ورفعته.

وأعرب سموه عن صادق تمنّياته ومواساته للمُصابين والجرحى، سائلاً المولى بأن يمُنّ الله عليهم بالشفاء العاجل، وأن يُنعم عليهم بالصحة والسلامة.

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