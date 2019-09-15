رئيس الأركان يقدم واجب العزاء لذوي الشهيدين زايد العامري وصالح بن عمرو

قدّم معالي الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي، رئيس أركان القوات المسلحة، يرافقه عدد من كبار قادة القوات المسلحة واجب العزاء لأسرتي الشهيدين زايد العامري وصالح بن عمرو، أبطال القوات المسلحة البواسل اللذين استشهدا أثناء أدائهما واجبهما الوطني.

وأعرب معاليه خلال زيارته صباح اليوم، مجلسي العزاء بمنطقة بني ياس في أبوظبي عن خالص تعازيه وصادق مواساته لذوي الشهيدين، داعياً الله العلي القدير أن يتغمدهما بواسع رحمته وأن ينزلهما منازل الشهداء والأبرار وأن يسكنهما فسيح جناته وأن يلهم ذويهما الصبر والسلوان.

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