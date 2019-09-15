قدّم معالي الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي، رئيس أركان القوات المسلحة، يرافقه عدد من كبار قادة القوات المسلحة واجب العزاء لأسرتي الشهيدين زايد العامري وصالح بن عمرو، أبطال القوات المسلحة البواسل اللذين استشهدا أثناء أدائهما واجبهما الوطني.
وأعرب معاليه خلال زيارته صباح اليوم، مجلسي العزاء بمنطقة بني ياس في أبوظبي عن خالص تعازيه وصادق مواساته لذوي الشهيدين، داعياً الله العلي القدير أن يتغمدهما بواسع رحمته وأن ينزلهما منازل الشهداء والأبرار وأن يسكنهما فسيح جناته وأن يلهم ذويهما الصبر والسلوان.
اقرأ أيضاً... نهيان بن مبارك يقدم واجب العزاء لذوي الشهيدين ناصر الكعبي وسعيد المنصوري
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس الأركان يقدم واجب العزاء لذوي الشهيدين زايد العامري وصالح بن عمرو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.