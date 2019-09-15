نهيان بن مبارك يقدم واجب العزاء لذوي الشهيدين ناصر الكعبي وسعيد المنصوري

قدم معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح، واجب العزاء لأسرتي الشهيدين ناصر محمد حمد الكعبي وسعيد أحمد راشد المنصوري اللذين استشهدا أثناء أدائهما واجبهما الوطني. وأعرب معاليه، خلال زيارته اليوم، مجلسي العزاء بمنطقتي الفوعة ومنازف في مدينة العين، عن خالص تعازيه وصادق مواساته لذوي الشهيدين.. داعياً الله العلي القدير أن يتغمدهما بواسع رحمته وأن ينزلهما منازل الشهداء والأبرار وأن يسكنهما فسيح جناته وأن يلهم ذويهما الصبر والسلوان. اقرأ أيضاً... الإمارات تشيّع شهداء الوطن

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