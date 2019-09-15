رأس الخيمة تعد زوارها بعروض مذهلة من الفعاليات و الأنشطة و عروض الألعاب النارية في احتفالات رأس...

في أعقاب النجاح المبهر الذي حققته الفعاليات و الأنشطة و عروض الألعاب النارية خلال احتفالات رأس السنة 2019 و التي أدخلت البهجة إلى قلوب جميع المقيمين والزوار في الإمارة، تستعد رأس الخيمة لتنظيم حدث احتفالي جديد بشكل أكثر تميزاً وإبداعاً لاستقبال العام الجديد 2020.

ويجري التخطيط لاحتفالات رأس السنة (#RAKNYE2020) لتتفوق على كافة عروض الألعاب النارية الماضية التي تم تنظيمها في الإمارة، و التي سجلت رأس الخيمة بفضلها أرقاماً قياسية عالمية، عبر تنظيم حدث تتكامل فيه فنون وتقنيات الألعاب النارية مع عروض الليزر، لتضيف تجربة لا مثيل لها بكل المقاييس. وستشهد الاحتفالات استخدام طائرات ضوئية بدون طيار لإبداع تأثيرات بصرية غير مسبوقة تبدأ بالعد التنازلي لبداية العام الجديد و تنتهي برسم معالم إمارة رأس الخيمة في سمائها مقترناً بالألعاب النارية، بالإضافة استخدام تقنيات الألعاب النارية اليابانية لأول مرة في المنطقة، في خطوة تطمح إلى تحقيق أرقام قياسية جديدة لرأس الخيمة في "غينيس للأرقام القياسية".

وتزداد احتفالات رأس السنة الجديدة 2020 في رأس الخيمة سحراً وتألقاً مع تنظيم حفل غنائي مميز بحضور نخبة من أشهر المطربين العرب، حيث سيتم الإعلان عن تفاصيل الحفل وفتح باب شراء التذاكر في أكتوبر المقبل. وستتاح للعائلات فرصة الاستمتاع بمجموعة متنوعة من الأنشطة المناسبة لجميع أفراد الأسرة، بما في ذلك الأطفال في ثلاث مواقع رئيسية مخصصة للجمهور و العائلات على امتداد الساحل البحري المقابل لجزيرة المرجان.

ومجدداً، ستكون "جزيرة المرجان" في رأس الخيمة المنطلق الرئيسي للعروض ، حيث ستنار السماء بأضواء الألعاب النارية التي ستنطلق من داخل البحر. ويمكن مشاهدة هذه العروض من العديد من المواقع، بدءاً من "جزيرة المرجان" ووصولاً إلى "قرية الحمرا".

وسيكون الزوار على موعد مع حدث جديد يتضمن إنجازات غير مسبوقة بالفعل، تجعل من الاحتفال بحلول العام الجديد في رأس الخيمة تجربة لا تنسى بالفعل. وسيتم الكشف لاحقاً عن المزيد من التفاصيل حول الحفل والأرقام القياسية الجديدة التي تتطلع رأس الخيمة لتسجيلها.

Advertisements

ومن أجل ضمان نجاح الفعاليات و الأنشطة ، تتعاون العديد من الهيئات الحكومية في رأس الخيمة استعداداً لتنظيم هذا الحدث الكبير ليكون بالفعل مدعاة فخر واعتزاز أهل الإمارة وتعزيزاً لمكانتها، بما في ذلك شركة "مرجان"، القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، المكتب الإعلامي لحكومة رأس الخيمة، هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة، غرفة رأس الخيمة ، دائرة الخدمات العامة وبلدية رأس الخيمة، شركة الحمرا للتطوير العقاري وغيرها.

وقال متحدث باسم اللجنة المنظمة لاحتفالات السنة الجديدة في رأس الخيمة: "باشرنا استعداداتنا لاحتفالات السنة الجديدة 2020 بعد النجاح المبهر الذي تحقق العام الماضي، وهو ما تجسد في إرسائنا لمعايير استثنائية للتميز في كافة عناصر الحدث الذي استقطب أعداداً كبيرة من الزوار من مختلف أنحاء العالم. ومن هذا المنطلق، فإننا ملتزمون بتنظيم فعاليات غير مسبوقة في احتفالات رأس السنة 2020، وسيكون تركيزنا متوجهاً بشكل رئيسي نحو تقديم تجربة ترفيهية مميزة للعائلات، حيث سنقوم بإضافة العديد من الخصائص التي ستثري تجربتهم في هذه المناسبة. كما سنعمل على تنظيم حفل كبير بمشاركة نخبة من ألمع النجوم. ونتطلع من خلال هذه الاحتفالات إلى مواصلة ترسيخ مكانة رأس الخيمة كوجهة أولى لاحتفالات العام الجديد".

وعلاوةً على استقطابها لمئات الآلاف من الزوار من كافة أنحاء العالم، حققت احتفالات رأس السنة الجديدة في رأس الخيمة لعام 2019 إنجازين جديدين في "غينيس للأرقام القياسية" عن فئتي "أطول سلسلة للألعاب النارية في العالم" و"أطول خط مستقيم للألعاب النارية في العالم"، في حين سجلت احتفالات عام 2018 رقماً قياسياً عن أكبر ألعاب نارية هوائية على مستوى العالم. الرابط لمقاطع الفيديو

الحدث: احتفالات رأس السنة الجديدة في رأس الخيمة

المكان: جزيرة المرجان ومواقع أخرى في الإمارة

الموعد: 31 ديسمبر 2019