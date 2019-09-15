مِراس للتسلية والترفيه تحتفل باليوم الوطني السعودي

تعم احتفالات اليوم الوطني السعودي الـ 89 الذي يصادف 23 من سبتمبر الحالي أرجاء المنطقة، وبهذه المناسبة تقدم مرِاس للتسلية والترفيه تخفيضات مذهلة على أربعة من وجهاتها الحائزة على جوائز.

يتضمن العرض الذي يستمر لعشرة أيام اعتباراً من 15 وحتى 25 سبتمبر، تخفيضاً على أسعار تذاكر الدخول إلى 89 درهم إماراتي في أبرز معالم الجذب السياحية لمنطقة سيتي ووك، والتي تشمل "ذا جرين بلانيت"، وسينما روكسي"، و"سيتي ووك"، و"ماتيل بلاي! تاون"، بالإضافة إلى منتزه لاجونا المائي الواقع في الوجهة الشاطئية النابضة بالحياة "لامير".

يمكن للراغبين بالاستمتاع بأشعة الشمس أن يتوجهوا إلى منتزه لاجونا المائي، حيث الدخول ليوم كامل مقابل 89 درهماً فقط. استرخ في المسبح اللامتناهي المذهل مع إطلالات على الخليج العربي، أو تسابق مع أطفالك في لعبة "مد ريسر" الشيّقة أو اركب الموجه الأكبر على الإطلاق، سيكون الخيارات غير محدودة، كما أن عدد المرات التي يمكن فيها العودة إلى الحديقة المائية غير محدود.

يمكن لمحبي الحيوانات أيضاً الاستمتاع بتخفيض دخول إلى ذا جرين بلانيت، الذي سيقدم قبولاً للصغار أو البالغين في القبة البيولوجية المغطاة المذهلة مقابل 89 درهم فقط. ويتيح الدخول إلى ذا جرين بلانيت للضيوف فرصة مشاهدة أكثر من 3000 نوع من النباتات والحيوانات والاستمتاع بالمناظر الرائعة مثل تجربة إطعام أكثر من 1000 من أسماك البيرانا، كما يمكنك تجربة كهف الخفافيش الوحيد على مستوى المنطقة في تجربة "البريّة الأسترالية".

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أما للأطفال الأصغر سناً، ستخول التذكرة بسعر 89 درهم إماراتي دخولاً لشخص بالغ واحد مع طفل واحد في "ماتيل بلاي! تاون". سيتمتع الأطفال بالرقص مع أنجلينا باليرينا أو العب في حوض الكرات مع بارني والأصدقاء ومشاركة سامي الإطفائي مهامه.

توفر سينما روكسي في سيتي ووك للضيوف فرصة التمتع بتجربة كبار الشخصيات حيث المقاعد الفاخرة المريحة والكثير غير ذلك مع تذاكر بلاتينيوم بلس مقابل 89 درهم فقط للشخص الواحد.

يتوفر هذا العرض الحصري ضمن احتفالات اليوم الوطني السعودي وهو متاح للمقيمين والسياح على حد سواء.