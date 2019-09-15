كيفية الحصول على إبتسامة جميلة

الابتسامة الجميلة والأسنان المستقيمة هي حلم كل مراهق ، وكذلك العديد من البالغين. تقويم الأسنان من شأنه أن يحسن مظهر الشخص بشكل كبير. كما يمكن أن يساعد على العناية بصحة الأسنان واللثة ومفصلي الفك على المدى الطويل، وذلك من خلال توزيع ضغط الإطباق على كل الأسنان بالتساوي.

أياً يكن عمرك، إذا كنت تعاني من أيّ مشكلةٍ مثل عدم استقامة الأسنان، أو عدم تراصفها جيداً داخل الفم، أو انحراف في العض، فلا شك أن تقويم الأسنان سوف يساعدك على الحصول علي إبتسامة جميلة وصحية.

فحص الأسنان بانتظام يساعد على اكتشاف أيّ من هذه المشاكل في الوقت المناسب. وبمجرد أن ينصحك الطبيب، أنت أو طفلك، بأن تزور اختصائي تقويم الأسنان، فالخيار الأفضل هو أن تتوجه إلى أخصائيو تقويم الأسنان لدي مراكز الدكتور نيقولا وآسب لتضمن الحصول على أفضل العلاجات المتاحة.

توفّر مراكز الدكتور نيقولا وآسب علاجات متعددة في مجال تقويم الأسنان، منها:

١-الأجهزة المتحركة المخصصة لتوسيع الفك: وذلك لتأمين مساحة أوسع تسمح ببزوغ الأسنان بشكل سليم. تستخدم هذه الأجهزة كعلاج وقائي لدى الأطفال.

٢-التقويم الثابت التقليدي"المعدني": وهو أكثر الأنواع شيوعاً لتقويم أسنان الأطفال.

٣- التقويم الثابت الشفاف(الكريستالي أو الخزفي): و يتميز بأنه لا يظهر بشكل واضح في فم المريض.

٤-تقويم القوالب الشفافة (انفيزالاين): يكون شفافاً، ويُعتبر مثالياً للبالغين.

يقدم أطباء تقويم الأسنان في مراكز الدكتور نيقولا وآسب التوصية بنوع التقويم وأجهزة الفم التي تناسبك باستخدام مجموعة من أدوات التشخيص المتقدمة، والأشعة السينية، والقوالب والصور التشخيصية، للتأكد من أن العلاجات المقدمة ستكون مصممة خصيصًا لك.