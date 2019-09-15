حصرياً في فيرجين ميغاستور: القرية العالمية تطلق باقات كبار الشخصيات للبيع إبتداءً من 28 سبتمبر

أعلنت القرية العالمية، أحد أهم المنتزهات الثقافية في العالم، والوجهة العائلية الأولى للثقافة والتسوق والترفيه في المنطقة، عن تاريخ إنطلاق مبيعات باقاتها لكبار الشخصيات المخصصة لموسمها الجديد ليكون في يوم السبت الموافق 28 سبتمبر 2019. ودعت القرية العالمية ضيوفها في جميع أنحاء الإمارات للاستفادة من المزايا الجديدة والمضافة التي توفرها لهم باقات كبار الشخصيات - والتي ستكون متاحة حصرياً عبر متاجر مختارة من فيرجن ميغاستور ومتجر فيرجن ميغاستور الإلكتروني.

وجاء قرار القرية العالمية للشراكة الإستراتيجية مع فيرجين ميغاستور في سعيها نحو توفير نقاط بيع أكثر لتكون أقرب إلى الضيوف ولتسهيل الوصول لها حيث تم إختيار الفروع الأكبر والأكثر جاهزية لإستقبالهم والتي ستكون في مردف سيتي سنتر ودبي مول ومول الإمارات وميركاتو مول والمرابع العربية 2 في دبي وياس مول في أبوظبي. كما سيتم طرح الباقات عن طريق المتجر الإلكتروني على tickets.virginmegastore.me مع توفير خدمة التوصيل.

وجدير بالذكر أن القرية العالمية قامت بمضاعفة عدد الباقات التي تم توفيرها لهذا الموسم مقارنة بالموسم الماضي، نزولاً عند رغبة الضيوف والطلب المتزايد عليها للإستمتاع بمجموعة من المزايا الحصرية والتسهيلات عند زيارتهم للوجهة الترفيهية الأولى في الإمارات. ومع الزيادة في عدد الباقات، حرصت القرية العالمية أيضاً على توفير مزايا وتسهيلات حصرية جديدة ضمن الباقات لزيادة القيمة المضافة التي توفرها بفئاتها المختلفة.

وتعليقاً على إنطلاق حملة المبيعات، قال بدر أنوهي، الرئيس التنفيذي للقرية العالمية: "تهدف استراتيجيتنا في طرح باقات كبار الشخصيات موسم تلو الآخر إلى تعزيز تجربة ضيوفنا، لا سيما أولئك الذين يحرصون على زيارة القرية العالمية على نحو مستمر في جميع المواسم. وقد بذلنا جهوداً كبيرة عند تنظيم هذا الموسم، خاصةً من ناحية تطوير البنية التحتية، بما في ذلك توسعة المناطق المخصصة لمواقف كبار الشخصيات والاعتماد على الأنظمة الذكية لتسهيل آلية دخول وخروج السيارات، وذلك لتلبية الطلب المتزايد والتمكن من زيادة عدد الباقات. وقد حرصنا على التعاون مع فيرجن ميغاستور لتوفير نقاط بيع حصرية للباقات في مجموعة من الفروع في إمارتي دبي وأبوظبي، إضافةً إلى طرحها عبر متجر فيرجن ميغاستور الإلكتروني، ما يؤكد التزامنا بضمان أكبر قدر من الراحة لضيوفنا عبر تمكينهم من الحصول على الباقات بسهولة."

وتشتمل الباقات على ملصقات السيارات لدخول مواقف كبار الشخصيات إضافةً إلى تذاكر الدخول عبر مداخل كبار الشخصيات المتواجدة عند بوابة العالم والبوابة الثقافية وبطاقات كرنفال للألعاب وبطاقات حضور عروض السيرك. كما تم إضافة مزايا حصرية جديدة هذا الموسم إلى الباقات تشمل باطاقات لدخول متحف ريبليز صدق أو لا تصدق! الأول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إضافةً إلى بطاقات حضور العرض الشيّق الأكثر إثارة في تاريخ الوجهة تحت مسمّى "تحدّي الأقوياء".

ويعدّ متحف ريبليز صدّق أو لا تصدّق! أحد أهم الإضافات الجديدة للموسم الرابع والعشرين بكونه علامة ترفيهية ذات شهرة عالمية مع أكثر من 100 وجهة ترفيهية في أكثر من 10 بلدان حول العالم. وإشتهرت العلامة الأمريكية الأصل، ريبليز، بتقديمها لكل ما هو غريب ومميز من حول العالم من الأمور التي يصعب تصديقها قبل رؤيتها مثل الحجر الذي تم جمعه من على سطح القمر، ليقدّم المتحف في القرية العالمية هذا الموسم تجربة ترفيهية فريدة من نوعها للملايين من الضيوف.



وتعمل القرية العالمية حالياً وفق جدول زمني دقيق لتنفيذ جميع أعمال الإنشاء والتطويرات والتحسينات في موقعها لتبدء بإستقبال ضيوفها في الموسم الرابع والعشرين في 29 أكتوبر المقبل مع باقة من العروض والفعاليات المميزة والمهرجانات العائلية الرائعة.

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وأضاف أنوهي: "يعمل فريق القرية العالمية حالياً بخطى ثابتة، ووفق مجموعة من الإستراتيجيات الجديدة التي قمنا بتحديدها واضعين سعادة الملايين من ضيوفنا في قلب إلتزاماتنا، نحو إنطلاقة موسم القرية العالمية الرابع والعشرين الذي سيضم في جعبته العديد من المفاجآت والفعاليات المميزة والفريدة. وسيلاحظ الضيوف تغييرات واضحة وملموسة على الوجهة يتم تنفيذها بأعلى المعايير بعد أن غدت وجهة عالمية تنافس كبرى الحدائق الترفيهية حول العالم ويقصدها الملايين من الضيوف من جميع أنحاء العالم ويحتفظوا من خلالها بأجمل الصور والذكريات."

وسيتمكن الضيوف من إقتناء باقات كبار الشخصيات الخاصة بهم إبتداءً من السبت الموافق 28 سبتمبر في المحلات المختارة من فيرجين ميغاستور عند إفتتاحها في الساعة 10 صباحاً وعبر المتجر الإلكتروني بحيث تم تحديد عدد الباقات التي يمكن للضيف الواحد الحصول عليها لتكون باقتين كحد أقصى للضيف الواحد بإستخدام الهوية الإماراتية وفقط لمن هم فوق سن 18 عاماً، في سعي القرية العالمية لتوفير الباقات إلى أكبر عدد ممكن من الضيوف الراغبين بالحصول عليها.

وتتوفر الباقات في ثلاث فئات هي البلاتينية والذهبية والفضية، توفر جميعها نفس المزايا ولكن بكميات متفاوتة، على أن تتوفر الباقات البلاتينية حصرياً من خلال فرع فيرجين ميغاستور في مردف سيتي سنتر بينما تتوفر الباقات الذهبية والفضية في جميع الفروع. وستتوفر الباقات البلاتينية، التي تتميز عن باقي الفئات بتخصيص موقف واحد لكل منها في منطقة مواقف كبار الشخصيات مع وجود جهاز تحكّم خاص بالموقف بداخلها، للبيع مقابل 5,000 درهم للباقة الواحدة، بينما تكون الباقة الذهبية مقابل 1,900 درهم والباقة الفضية مقابل 1,300 درهم لتوفر كل باقة قيمة مضافة كبيرة وخصومات تزيد عن 50% على قيمة المحتويات إضافةً إلى الإستفادة من المواقف القريبة من بوابات الدخول.

وفي بادرة تهدف إلى تعزيز التجارب الترفيهية التي يستمتع بها الضيوف، حرصت القرية العالمية على التعاون مع شركائها في قطاع الترفيه لتقديم باقتين مجانيتين مع كل باقة من باقات كبار الشخصيات توفر الأولى مجموعة من بطاقات وتذاكر الخصم خاصة بمختلف وجهات مِراس الترفيهية مثل "روكسي سينما" و "هاب زيرو" و "ذا جرين بلانيت" و "لاجونا ووتر بارك" و "ماتيل بلاي تاون". كما توفر الباقة المجانية الثانية مجموعة من بطاقات وتذاكر الخصم خاصة بوجهات دبي باركس آند ريزورتس الترفيهية مثل "موشينجيت" و "بوليوود باركس" و "ليجولاند" و "ليجولاند ووتر بارك" ومطعم الماشوّه ومنتجع لابيتا دبي باركس آند ريزورتس.

وتجدر الإشارة إلى طرح القرية العالمية لنظام ذكي جديد للتعرّف على أرقام لوحات المركبات عند مداخل ومخارج مواقف كبار الشخصيات، والذي يهدف إلى تسهيل عملية الدخول إليها والخروج منها. وسيتوجب على الضيوف عند شراء الباقات تفعيلها في النظام الذكي عن طريق إتباع خطوات سريعة في موقع القرية العالمية الإلكتروني للتمكن من الإستفادة من الخدمة الجديدة عند زيارتهم.

تنطلق مبيعات باقات كبار الشخصيات للموسم الرابع والعشرين في 28 سبتمبر وتتوفر بكميات محدودة حتى نفاذ الكمية.