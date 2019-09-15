غدا .. افتتاح معرض " كريشندو " في " ارت كورنر " بالزمالك



يستضيف جاليري ارت كونر بالزمالك غدا في السابعة مساءاً معرض الفنان وائل حمدان بعنوان " كريشندو " وهو المعرض الشخصي الخامس له .

يقدم حمدان في معرضه الجديد تجربة لونيه وتشكيلية جديده حيث يعني اسم " كريشندو " تصاعد النغم الموسيقى حتى أوج قوته ..

الفنان وائل حمدان من مواليد القاهره 1971

تخرج من كلية التربية الفنية الزمالك عام 1994

تخصص في الرسم والتصوير والتصميم الاعلاني والتصوير الفوتوغرافي ، كما عمل في مجال الجرافيك والإعلان وتفرغ بعد عودة إلى مصر للفن التشكيلي .

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