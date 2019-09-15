اكاديمية الاعلام تكرم نجوم الشاشة من خريجيها



كرمت اكاديمية الاعلام بمدينة الانتاج الاعلامي عددا من خريجي الاكاديمية الذين حققوا نجاحا واصبحوا اسماءا لامعة في الاعلام وعلى شاشات الفضائيات المصرية والعربية واصبحوا نماذج مهنيه مشرفه ، جاء ذلك حفل تخريج دفعة جديدة من طلبة الأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الإعلام .

حضر التكريم الاستاذ الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والكاتب الصحفي وزير الاعلام السابق أسامة هيكل رئيس مجلس إدارة مدينة الانتاج والاستاذ الدكتور فوزي تركي مدير الاكاديميه الدولية للهندسه وعدد كبير من الضيوف والاعلاميين واولياء الامور .

كان بين المكرمين في الحفل الاعلامية صفاء سامى ، مقدمه برنامج الست هانم على القناه الاولى ، والمخرج الشاب أحمد خالد موسى مخرج فيلم هبوط اضطراري ، والاعلامية خلود زهران مقدمه برنامج كل يوم مع وائل الإبراشي والاعلامية مني عبد الوهاب مذيعه برنامج مصارحه حره ، ماركو مراد مذيع برنامج ستاد النيل على نايل سبورت

وايمان مبارك مذيعه برنامج الحكم بعد المزاوله ، وحماده العربي مراسل قطاع الأخبار وخالد طلعت مخرج ، ومحمد سامي مونتير سينمائي و، ولاء مرتضى مذيع برامج رياضه ، ورامي الجبري.. مخرج افلام مستقلة .

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