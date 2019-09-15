كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| كويكب بحجم برج خليفة يمر قرب الأرض اليوم

من المقرر أن يمر كويكب قريب من حجم برج خليفة قرب الأرض بسرعة تزيد عن 23000 كيلومتر في الساعة اليوم الأحد.

ويعد الحدث مثالياً لسيناريو درامي يلائم فيلم هوليوودي مليء بالحركة، لكن معظم سكان الإمارات سيكونون نائمين عندما يحدث ذلك.

وبينما تعتبر الرحلة السريعة للكويكب بمثابة اصطدام وثيق من الناحية الفلكية، إلا أن 2000 QW7 لن يشكل أي خطر.

وسوف يبقى الكويكب على بعد حوالي 5.3 مليون كم عندما يأخذ أقرب مسار إلى الأرض مما كان عليه منذ عام 2000، قبل الساعة 4 صباحًا بتوقيت الإمارات.

ومن المحتمل أن يكون الكويكب – الذي يتراوح قطره بين 290 و 650 مترًا، بينما يبلغ طول برج البرج حوالي 830 مترًا – مرئيًا بواسطة التلسكوب من الإمارات في هذا الوقت تقريبًا، على الرغم من أن القمر قد يجعل المشاهدة صعبة.

وهذا الحدث منتظر بفارغ الصبر في الأوساط العلمية ويوفر فرصة للخبراء لاكتساب فهم أكبر للكويكبات.

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يقول الأستاذ ماسيميليانو فاسيلي ، أستاذ هندسة أنظمة الفضاء بجامعة ستراثكلايد في المملكة المتحدة: “أي لقاء قريب مثير لأنه في المقام الأول يمكننا الحصول على مزيد من المعلومات حول هذه الأشياء”.

واستنادًا إلى آخر لقاء وثيق مع Earth في عام 2000، من المحتمل أن يكون الكويكب مرئيًا فقط للأشخاص الذين لديهم مناظير بحجم 8 بوصات أو أكبر.

وعلى الرغم من أن وكالة ناسا صنفته على أنه كويكب خطير محتمل (PHA)، إلا أن 2000 QW7 سوف يمر بأمان.

ومع ذلك، تسببت تأثيرات الكويكبات في حدوث اضطرابات في الماضي، لا سيما قبل 66 مليون عام عندما اصطدم كويكب بقطر عدة كيلومترات بالأرض، مما أدى إلى محو الديناصورات ومعظم أنواع الحيوانات والنباتات الأخرى.

يُنصح المهتمون بمشاهدة 2000 QW7 بالتحقق من موقعه الدقيق على https://ssd.jpl.nasa.gov/؟horizons