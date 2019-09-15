تأهيل 31 ضابطاً في أمن المطارات بدبي

دبي (الاتحاد) نظمت شرطة دبي «دورة تأمين المطارات» التي نظمها مركز دبي لأمن الطيران المدني التابع للإدارة العامة لأمن المطار، بمشاركة 31 ضابطاً من مرتب الإدارة العامة لأمن المطارات، ضمن خطة المركز التدريبية لعام 2019. وتناولت الدورة محاور أمنية عدة، كان أهمها تعريف الضباط المختصين في الإشراف على تأمين مطارات دبي من التهديدات والمخاطر الخارجية، وإجراءات التعامل مع الحالات الطارئة والأزمات، والأدوار المناطة بكل الجهات المعنية في التعامل مع هذه الحالات. وقال العميد محمد أحمد بن ديلان المزروعي، مدير الإدارة العامة لأمن المطارات بالوكالة، تركز الدورة على تطبيق منظومة التشريعات الخاصة بأمن الطيران المدني، وأهمها دليل الإجراءات الأمنية الذي يعتبر المرجع الأهم لإجراءات العمل الأمني، مؤكداً ضرورة قيام الضباط بمراجعة هذا الدليل، وتطبيق جميع الإجراءات في جميع الحالات، سواء كانت العادية أو المتوسطة أو العالية.

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