شرطة دبي تدرب 457 رجل أمن في المؤسسات الخاصة

دبي (الاتحاد)

نظمت شرطة دبي 28 ورشة عمل تدريبية لحراس أمن المؤسسات الخاصة باستخدام تطبيق تخطيط الحوادث المرورية البسيطة الذي تنفذه الإدارة العامة للمرور، بالتعاون مع الإدارة العامة للعمليات والإدارة العامة للذكاء الاصطناعي، استفاد منها 457 حارساً، حصلوا خلالها على أهم المهارات التي يحتاجها رجل المرور في الطريق، مثل أنواع الحوادث التي يمكن وقوعها في حرم المؤسسة، وكيفية التعامل معها، وطرق تخطيط الحوادث المرورية، وإعداد تقارير الحوادث المرورية البسيطة عن طريق استخدام التطبيق الذكي لشرطة دبي «برنامج كلنا شرطة»، بالإضافة إلى معرفة أكثر المخالفات المرورية التي تتسبب في عرقلة حركة السير وطرق التعامل معها، والعلامات والإرشادات المرورية ومعانيها، وأنواع التصاريح لأصحاب الهمم.

وقال العميد سيف مهير المزروعي، مدير الإدارة العامة للمرور، إن تنظيم ورش العمل لتدريب حراس الأمن، يأتي في إطار الشراكة المجتمعية التي تنتهجها شرطة دبي، لتوفير التسهيلات كافة، وإبراز الجانب الذكي في تقديم الخدمة في إمارة دبي، وذلك من خلال استخدام التطبيق الذكي لشرطة دبي «برنامج كلنا شرطة»، كي يكونوا مؤهلين في التعامل مع المشكلات والحوادث المرورية البسيطة التي تواجههم في مكان عملهم ومن دون وجود رجل المرور، ما يسهم ذلك في توفير الوقت والجهد لكلا الطرفين، ويمكن دوريات الشرطة في تغطية المناطق الأخرى.

ويهدف مشروع تدريب الحراس إلى خفض زمن الاستجابة للبلاغات الطارئة، وخفض انتقال الدوريات لموقع الحادث البسيط، ورفع الإحساس بالأمن والأمان، ونشر الوعي وزيادة تبني الخدمات الذكية، وتعزيز الشراكة مع المجتمع.