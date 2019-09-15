العمل بروح الفريق الواحد سر التميز

آمنة النعيمي (عجمان)

أعرب عادل المرزوقي مدير إدارة مراكز سعادة المتعاملين في وزارة التربية عن سعادته وسعادة فريق العمل بأكمله بحصوله على المركز الثاني في التقييم الشامل عن مستوى الخدمات في 600 مركز خدمة حكومي على مستوى الدولة.

وقال: «أتقدم بأسمى آيات الشكر والعرفان لقيادتنا الرشيدة على دعمنا ودعم جميع الجهات والمؤسسات للارتقاء بأدائها وخدماتها المقدمة لتيسير أمور المتعاملين وإسعادهم».

وتابع: «لاشك أن هذا النجاح يحملنا مزيداً من المسؤولية في وضع الخطط الكفيلة بالمحافظة عليه والارتقاء به ومواكبة آخر التطورات لضمان مجاراتنا لأحدث التقنيات والأفكار الحديثة ووضع رؤية مستقبلية نعمل على تحقيقها».

وأكد المرزوقي أن روح الفريق التي يعمل جميع الموظفين في المركز بها هي أحد أهم عوامل نجاح المركز لبلوغ هذا المستوى المتميز في خدمة العملاء، أسوة بقيادتنا ووالدنا ومعلمنا المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، مؤسس الدولة الذي عمل على توحيد إمارات الدولة مع إخوانه حكام الإمارات والنهوض بها بروح الفريق الواحد واليد الواحدة.

وأوضح أنه منذ بداية افتتاح المركز عقدنا العزم ووضعنا الأهداف الواضحة: كيف نسعد المتعاملين، وكيف نقدم لهم الخدمات المتميزة، وكيف نقدم الخدمات بأساليب مبتكرة، خاصة أن متعاملي المركز من فئات متعددة، من طلاب وأولياء أمور ومعلمين وأساتذة جامعات ومواطنين ومقيمين.

وقال: حرصنا على أخذ محاور برنامج الإمارات للخدمة الحكومية الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حيث وضعنا محاوره نصب أعيننا وسعينا لتحقيقها بجدية، وتتمثل المحاور في تقديم خدمة راقية كالفنادق، وتقديم خدمة دقيقة كالبنوك وتقديم خدمة على مدار 24 ساعة، كخدمات الطيران، لقد غرسنا هذه المبادئ في فريق العمل، فلولا إيمانهم بهذه المبادئ لما كان التفاني في خدمة المتعاملين.

وأضاف: يبلغ عدد الخدمات التي يقدمها المركز أربعين خدمة، منها تصديق الشهادات الدراسية لمرحلة النقل وحتى الثاني عشر وتصديق الشهادات الجامعية ومعادلة الشهادات ويصل عدد الخدمات التي نقدمها في أيام الذروة إلى 350 معاملة ينفذها 13 موظفاً.

وقال: إنه من المبادرات المبتكرة التي نفذها المركز إلغاء الاستقبال حيث يستقبل الموظفون المتعاملين في قاعة، وتقدم لهم الضيافة وقد استقينا هذه الفكرة خلال زيارتنا لفندق برج العرب، ونفذناها مباشرة لضمان رفاهية المتعامل، حيث يتم بعد الاستقبال والضيافة الاطلاع على سبب زيارته، فإن كانت من اختصاص المركز تتم معاينة الأوراق الثبوتية التي لديه والتأكد من استيفائها بشكل كامل لضمان عدم هدر وقته في الانتظار، وبعد أن يصل الموظف إلى أنه يمكن إنجاز معاملته يمنح رقم الانتظار.

وقال المرزوقي: نحاول جاهدين تقديم الخدمات بكل أريحية، وركزنا على الخدمات الإلكترونية وقسمنا المركز إلى ثلاثة أقسام: قسم الضيافة والاستقبال وقسم الخدمة الذاتية ووحدة تقديم الخدمات ووحدة الدعم المختصة بالخدمات التي لا يمكن إنجازها في نفس الوقت.

ومن المبادرات التي نالت رضا واستحسان المتعاملين جلسات العصف الذهني للمتعاملين والتي ننفذها بشكل شهري، نطلع من خلالها على آراء المتعاملين وشكاواهم واحتياجاتهم بما يمكننا من الارتقاء بالخدمات.