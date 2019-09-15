شرطة أبوظبي تبرز مواهب 40 منتسبة من أصحاب الهمم

أبوظبي(الاتحاد) نظم مكتب شؤون الشرطة النسائية ومركز «إدارة المواهب» بقطاع الموارد البشرية بشرطة أبوظبي، ورشة تعريفية استهدفت أكثر من 40 منتسبة بالقيادة من أصحاب الهمم بنادي ضباط شرطة منطقة العين لتعريفهن بخدمات المركز ودوره في اكتشاف ورعاية مواهبهن، وإعداد برامج تأهيلية متخصصة لهن، والاستفادة منها في تحقيق رؤية ورسالة شرطة أبوظبي.

واستعرضت الرائد دكتورة آمنة البلوشي، مدير مكتب شؤون الشرطة النسائية بقطاع الموارد البشرية، فكرة عن إنشاء المكتب وأهدافه، وأبرز برامج وأنشطة ومبادرات الجمعية والخدمات التي تقدمها للمنتسبات، وحرص المكتب على تنمية مهارات وإمكانيات المنتسبات.

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