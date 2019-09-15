إصابة شخصين قفزا من الطابق الرابع هرباً من حريق

عجمان (الاتحاد) تعرض شخصان من الجنسية الآسيوية لإصابات مختلفة، نتيجة قفزهما من الشقة السكنية في الدور الرابع بمنطقة النعيمية بعجمان، خوفاً من اندلاع حريق في مطبخ الشقة. وأوضح المقدم رائد عبيد الزعابي، نائب مدير إدارة المراكز بالإدارة العامة للدفاع المدني عجمان، أن منصة الدفاع المدني تلقت أمس بلاغاً يفيد بحدوث حريق في إحدى الشقق السكنية في منطقة النعيمية، وعلى الفور انتقلت فرق الدفاع المدني والإسعاف الوطني إلى موقع الحادث، وعند الوصول تم إسعاف المصابين ونقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتبين أن الحريق بسيط.

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