حسين الحمادي: إنجاز مستحق وحصاد أداء لافت

أبوظبي (الاتحاد) بارك معالي حسين الحمادي، وزير التربية والتعليم، حصول مركز سعادة المتعاملين في عجمان على المركز الثاني ضمن قائمة أفضل 5 مراكز وفق نتائج التقييم الشامل التي أعلنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله. وقال معاليه في تغريدة على «تويتر»: «نبارك حصول مركز سعادة المتعاملين في عجمان على المركز الثاني ضمن قائمة أفضل 5 مراكز وفق نتائج التقييم الشامل التي أعلن عنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.. إنجاز مستحق هو نتاج تطوير مستمر وحصاد أداء لافت طيلة عام ومدعاة لنا للاستمرارية في التميز تعليمياً وخدمياً.. شكراً لكل من ساهم في هذا التفوق».

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