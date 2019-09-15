تدريب منتسبي شرطة رأس الخيمة على سرعة الاستجابة للطوارئ

رأس الخيمة (الاتحاد) شهد اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي، قائد عام شرطة رأس الخيمة، بحضور العقيد ركن يوسف سالم بن يعقوب، مدير إدارة المهام الخاصة، جانباً من تدريبات المشاركين في دورة المستجيب الأول للحالات الطارئة والتي تنظمها إدارة المهام الخاصة، بالتعاون مع معهد تدريب الشرطة، والتي يشارك فيها منتسبو شرطتي رأس الخيمة وأم القيوين والمقامة في ميدان السوان برأس الخيمة.

وأكد اللواء النعيمي حرص ومتابعة وزارة الداخلية لكل مراحل التدريب لدورات المستجيب الأول للحالات الطارئة التي تهدف إلى تدريبهم على سرعة الاستجابة لأي شكل من أشكال الاعتداءات العنيفة، حيث يكون الفرد المتدرب قادراً على التدخل في حالات الاستغاثة في غياب الفرق التخصصية، واحتواء الخطر والتعامل مع الحدث بصورة فعالة.

وقال العقيد ركن يوسف بن يعقوب إن الدورة تتناول الجانبين النظري والعملي، حيث يتناول الجانب الأول المواد الخاصة التي تتعلق بالبلاغات الطارئة التي تحتاج إلى استجابة سريعة وخطط لتطويق المواقع، فيما تضمن الجانب العملي عبر تطبيق عملي يحاكي الواقع، كالاستجابة للبلاغات والتحرك الفوري للدوريات الشرطية، وتدريب المشاركين وتأهيلهم كمدربين ليتمكنوا بدورهم من تدريب أناس آخرين في كيفية التعامل مع البلاغات الطارئة.

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