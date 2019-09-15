«الخباط» و«الكنعد» يخفضان أسعار الأسماك 50% في رأس الخيمة

هدى الطنيجي (رأس الخيمة)

ساهمت وفرة الأسماك المهاجرة المعروضة في أسواق السمك برأس الخيمة في انخفاض أسعار بيع مختلف الأنواع بنسبة 50 % بحسب البائعين.

وتمثلت الأسماك المهاجرة في «الخباط» و«الكنعد» حيث شهدت أسعارها بداية موسم صيدها ارتفاعاً، لتنخفض بعد وفرتها إلى النصف، وقال البائع محمد في سوق السمك: إن الأسماك المهاجرة التي تواجدت منذ حوالي الأسبوعين والتي تمثلت في سمك «الخباط» و«الكنعد» ساهمت قِلتها في ارتفاع أسعار بيعها، حيث بلغ سعر سمك «الكنعد» بداية الموسم 600 درهم لـ10 كيلوجرامات فيما جاء «الخباط» بسعر 120 درهماً للكيلوجرام الواحد. وأضاف: خلال الأسبوع الحالي تمكن الصيادون من جلب كميات وفيرة منها إلى السوق، الأمر الذي ساهم في انخفاض سعر بيعها لتصل إلى النصف، حيث بلغ «الكنعد» 300 درهم و«الخباط» بسعر 60 درهماً. وأشار إلى أن الانخفاض طال الأنواع المختلفة من الأسماك نتيجة للتنوع الذي شهدته أسواق بيع الأسماك في الإمارة، والذي أثر بدوره على كثرة إقبال الأهالي من المواطنين والمقيمين على شراء الكميات المختلفة من احتياجاتهم.

وقال البائع عبدالسلام: إن أسعار الأسماك شهدت انخفاضاً ملحوظاً نتيجة للتنوع المطروح في سوق الأسماك لتصل الأسعار إلى النصف، وتوفر الأنواع المرغوبة من قبل كافة المستهلكين.

وأكد خليفة المهيري رئيس جمعية الصيادين في رأس الخيمة، أن زيادة المعروض من أسماك «الخباط» والذي يعتبر من الأسماك المهاجرة، أمر مرتبط بالانخفاض التدريجي في درجات الحرارة، مشيراً إلى أن أسعار «الخباط» متفاوتة بحسب الكميات القادمة من قبل الصيادين والمعروضة أمام المستهلكين في أسواق بيع الأسماك حيث تبدأ من سعر 30 درهماً ولغاية 70 درهماً للكيلوجرام. وأوضح أن هناك عدة أنواع لسمك «الخباط»، فالسمك الذي يكون حجمه قرابة المتر تقريباً يسمى «خباط» والأكثر من متر يسمى بسمك «الكنعد» وهو مفضل بكثرة من قبل المستهلكين.