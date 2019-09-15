بلدية أبوظبي تعرف بمتطلبات جائزة الخوذة الذهبية

أبوظبي(الاتحاد) نظم قطاع تخطيط المدن من خلال إدارة البيئة والصحة والسلامة، ورشة تعريفية بمتطلبات جائزة الخوذة الذهبية، استهدفت إطلاع المكاتب الاستشارية والمقاولين على متطلبات الجائزة ومستجداتها وفئاتها، وذلك ضمن إطار نشر ثقافة التميز في تحقيق أعلى معايير الأمن والسلامة في المواقع الإنشائية وحماية العمال من أشكال الأخطار كافة، وإيجاد بيئة عمل مثالية وآمنة، وتحفيز الشركاء على اتباع أفضل الممارسات التي من شأنها المحافظة على صحة العمال وسلامتهم. وأكد المهندس خلفان سلطان النعيمي، المدير التنفيذي لقطاع تخطيط المدن، أن البلدية تستهدف من وراء هذه الورشة إطلاع شركائها على مستجدات الجائزة، وفي الوقت ذاته تعزيز علاقات التعاون معهم كونهم شركاء استراتيجيين مهمين ومؤثرين، ومحوراً مهماً في إنجاح أهداف الجائزة، وتحقيق قيمها ورسالتها.

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