«جامعة الإمارات»: تغيير شروط القبول بـ«العليا».. ومنح للمتميزين

عمر الحلاوي (العين)

أجرت كلية الدراسات العليا في جامعة الإمارات تعديلات في سياسة شروط قبول الطلبة الجدد، بما يمكن الجامعة من استقطاب الطلبة المتميزين من ناحية المعدل التراكمي للقبول أو امتحان اللغة الإنجليزية، بالإضافة لنظام الدوام الكامل والجزئي، وذلك لإتاحة الفرصة للموظفين لإكمال دراستهم العليا. وتتجه جامعة الإمارات إلى التركيز على برامج المنح الدراسية لطلبة الدراسات العليا (الماجستير/‏‏‏‏‏الدكتوراه)، وذلك بتقديم العديد من المنح الدراسية للمتميزين منهم والحاصلين على معدل تراكمي 3.6 أو أعلى (امتياز)، كما تشمل تخفيضات لموظفي الجامعة وأسرهم، وذلك اعتباراً من الفصل الدراسي الثاني.

وبلغ عدد الطلبة المقبولين بتخصصات الدراسات العليا الجديدة بالفصل الدراسي الجاري، ومنها دكتوراه الفلسفة في القانون، 12 طالباً وطالبة، فيما بلغ العدد الكلي للطلبة الجدد بجامعة الإمارات في جميع برامج الدراسات العليا حوالي 520 طالباً وطالبة، من بينهم 184 في برامج الدكتوراه، و335 في برامج الماجستير، وقد زادت نسبة القبول في برامج الدراسات العليا لتصل لـ 10% عن العام الماضي.

وأطلقت كلية الدراسات العليا برنامجاً جديداً لتدريب طلبة الدكتوراه على ممارسة مهنة التدريس الجامعي، من خلال برنامج يسمى «أكاديمية التدريس لطلبة الدكتوراه»، ويهدف إلى تدريب الطلبة لمدة عام دراسي كامل على أساليب التدريس الحديثة بشكل نظري، ومن ثم يقوم الطلبة بالتطبيق العملي، مما يؤهلهم للقيام بمهام التدريس في كليته، ويمنح خلالها شهادة خبرة تساعدهم لاحقاً في التوظيف كأستاذ جامعي.

وتركز جامعة الإمارات على برامج الدكتوراه، وتخصص للطلبة برامج مميزة للمنح الدراسية طوال فترة دراستهم، ومنها المنح الدراسية الكاملة لطلبة الامتياز، والمنح الدراسية الجزئية وهي عبارة عن الإعفاء من الرسوم الدراسية، وتلك المقترنة براتب شهري.

وتوفر الجامعة أيضاً، بعض فرص العمل لطلبة الدراسات العليا، عبر المشاريع البحثية أو مجال التدريس كمساعدي تدريس، أو بعض الأعمال الإدارية في الكليات.

وقال الدكتور علي حميد المرزوقي، عميد كلية الدراسات العليا: إن برامج الدكتوراه في الجامعة تنقسم إلى نوعين: أولاً: دكتوراه أكاديمية مثل برنامج «دكتوراه في الفلسفة» في 6 كليات: وهي التربية، والعلوم الصحية، والتغذية والزراعة، وتقنية المعلومات، والهندسة، والعلوم. ثانياً: دكتوراه مهنية مثل «دكتوراه في إدارة الأعمال» في كلية الإدارة والاقتصاد، و«دكتوراه الفلسفة في القانون» بكلية القانون.

وأكد أن الطالب يمكنه الاستفادة من الأنشطة المهنية التطويرية المتخصصة، التي تطرح وفق الاحتياجات البحثية والأكاديمية للطلبة الملتحقين، وتعزيز الاستقطاب من خلال التوظيف وتقديم الدعم المالي، لافتاً أن عدد برامج الدراسات العليا وصل إلى 33 برنامجاً في المسارين (المهني والأكاديمي)، التي تطرحها كليات الجامعة التسع في مدن العين وأبو ظبي ودبي لتلبية احتياجات سوق العمل، مشدداً على أن جامعة الإمارات تقوم بصورة دورية بمراقبة البرامج المطروحة وتقييم متطلبات السوق، من خلال الاطلاع على الاتجاهات العالمية والشبكة المهنية، من خلال مجلس كليات الدراسات العليا بالولايات المتحدة الأميركية.