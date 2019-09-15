جمال السويدي يشارك في مؤتمر «فقه بناء الدول» بمصر

أبوظبي (الاتحاد)

يشارك سعادة الأستاذ الدكتور جمال سند السويدي، مدير عام مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، في مؤتمر «فقه بناء الدول... رؤية فقهية عصرية» الذي ينظمه المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية التابع لوزارة الأوقاف في جمهورية مصر العربية الشقيقة، برعاية فخامة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، وبمشاركة وزراء الأوقاف والشؤون الإسلامية ورجال الإفتاء وممثلي الجاليات الإسلامية وأساتذة الجامعات والخبراء والمختصين في العديد من الدول العربية والإسلامية والأفريقية والأوروبية.

ومن المتوقع أن يلقي وزراء وممثلو دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ودولة الكويت كلماتٍ في الافتتاح، كما سيتحدث وزراء اليمن والعراق وعدد من الدول الإسلامية والعربية. ويناقش المؤتمر ثلاثة محاور أساسية من خلال أكثر من 40 بحثاً، إضافة إلى عقد ورش عمل حول موضوعاته المختلفة، وهي التي تؤكد ضرورة إيجاد وطن آمن ومستقر، من أجل إقامة الدين.

ويتضمن المحور الأول الأحكام الفقهية المتعلقة ببناء الدول (رؤية عصرية) وعناصر مفهوم الدولة وأركانها بين الماضي والحاضر، والتوازن الفقهي بين المسؤوليات العامة والخاصة، وأثر ذلك في بناء الدول، والأحكام الفقهية للمواطنة بين التأصيل والمعاصرة، وموقف الإسلام من نظم الحكم الحديثة والمعاصرة.

ويتضمن المحور الثاني لمؤتمر الأوقاف، فقه الدول وفقه الجماعات، ومحاور ركائز فقه الدول والجماعات، وخطاب القطيعة مع الدولة لدى الجماعات المتطرفة، والتشوهات الفكرية في بناء مفهوم الدولة لدى الجماعات، ومسارات الدولة والأمة في التنظيم الدولي المعاصر، وفق رؤية فقهية.

فيما يناقش المحور الثالث، عوامل بناء الدول، ومختلف العوامل السياسية والثقافية والاقتصادية والدستورية والقانونية لبناء ونهضة الأمم.

ويعبر المؤتمر الذي يُعقد في ظل تطورات إقليمية ودولية متسارعة وانتشار وتفشي ظواهر خطيرة، عن استراتيجية جمهورية مصر العربية والدول الأخرى المشاركة في مواجهة التطرف، ومواجهة الجماعات المتاجرة بالدين، وهي التي تستهدف الدول المركزية في الإسلام، وعلى رأسها مصر.