توعية طلبة في أبوظبي بمخاطر الجرائم الإلكترونية

أبوظبي (الاتحاد) نظمت شرطة أبوظبي محاضرات توعية عن الجرائم الإلكترونية على مدى أسبوع وتضمنت مواضيع مختلفة أبرزها حول التنمر الإلكتروني والإساءة عبر الإنترنت والابتزاز الإلكتروني وإيجابيات ومخاطر وسائل التواصل الاجتماعي، استفاد منها طلاب كافة المراحل الدراسية في مدرسة البطين العلمية الخاصة بأبوظبي. وتحدّث في المحاضرات الملازم أول يعقوب يوسف الحمادي، مدير فرع استغلال الطفل عبر الإنترنت، في قسم مكافحة جرائم الاعتداء على الأطفال في إدارة التحريات والمباحث الجنائية في مديرية التحريات والتحقيقات الجنائية في قطاع الأمن الجنائي.

وركزت المحاضرات على التوعية بمخاطر الجرائم الإلكترونية على الفرد والأسرة والمجتمع، وغرس مفاهيم المواطنة الإيجابية، وتعميق السلوكيات والقيم الصحيحة، وتعزيز التوعية الأمنية الاستباقية لمواجهة أي اعتداء أو إساءة قد يتعرّض لها الطلاب، انطلاقا من حرص شرطة أبوظبي على تعزيز السلوكيات الإيجابية، وإيجاد جيل واعٍ مثقف قادر على تحمل المسؤولية المجتمعية.

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