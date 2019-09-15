إسعاف دبي تزور المصابين بحادث الحافلة المدرسية

دبي (الاتحاد) ضمن مبادرة «طمنّا عليك» التي أطلقتها مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف بهدف إسعاد متعامليها، من خلال زيارة المصابين من جراء الحوادث بأنواعها والاطمئنان على الأمهات بعد الولادة، وتقديم بعض الهدايا الرمزية لهم، تخفيفاً عنهم، ورفعاً لروحهم المعنوية، والتواصـل مع ذويهم جبراً لخاطرهم، بما يحقق أهداف المؤسسة الاستراتيجية في إسعاد المتعاملين.

زار وفد مؤسسة دبي لخدمات الاسعاف برئاسة المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف خليفة بن دراي يرافقه رئيس قسم الاتصال والعلاقات العامة الدكتور سيف درويش وأخصائي سعادة المتعاملين لينا الملا وعدد من فنيي الطب الطارئ والمسعفين، المصابين في حادث الحافلة المدرسية على جسر الخليج التجاري واطمأن أفراد الوفد على الأبناء الطلبة والطالبات والمشرفين والسائق وتمنوا لهم الشفاء العاجل.

وقد تمكنت مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف من إسعاف ركاب الحافلة التي اصطدمت بصهريج مياه على جسر معبر الخليج التجاري في دبي الاثنين الماضي.

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