إنجاز تطوير شارعي اليلايس والأصايل بدبي

دبي (الاتحاد)

افتتحت هيئة الطرق والمواصلات، أمس، مشروع تطوير محوري شارع اليلايس والأصايل، حيث يسهم شارع اليلايس في تعزيز الربط بين شارع الشيخ زايد وشارعي الشيخ محمد بن زايد والإمارات، فيما يعد شارع الأصايل محوراً موازياً لشارع الخيل وشارع الشيخ محمد بن زايد وشارع الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان وشارع الإمارات، ويسهم المشروع في دعم الحركة الاقتصادية، وتوفير مداخل ومخارج إضافية للمشاريع التطويرية في المنطقة مثل مشروع الفرجان وديسكفري جاردنز، ومشروع جبل علي التطويري.

وقال مطر الطاير، المدير العام، رئيس مجلس المديرين في الهيئة: «إن المشروع يسهم في رفع الطاقة الاستيعابية لمحور شارع اليلايس، ليصل إلى قرابة 20 ألف مركبة في الساعة في الاتجاهين، كما يسهم في تقليص زمن الرحلة بين التقاطع السابع على شارع الشيخ زايد وشارع الشيخ محمد بن زايد، إلى قرابة أربع دقائق»، مشيراً إلى أن الطاقة الاستيعابية لشارع الأصايل تبلغ تسعة آلاف مركبة في الساعة، وبذلك يكون أحد المحاور البديلة لشارع الخيل وشارع الشيخ زايد من منطقة الخليج التجاري امتداداً عبر منطقة القوز وصولاً إلى منطقة جبل علي الصناعية. وأضاف: «تضمن المشروع زيادة عدد المسارات على شارع اليلايس، من ثلاثة مسارات إلى خمسة مسارات في كل اتجاه من شارع الشيخ زايد إلى شارعي الشيخ محمد بن زايد والإمارات، وبطاقة استيعابية للحركة المرورية تقدر بنحو 20 ألف مركبة في الساعة في الاتجاهين».