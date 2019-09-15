%96 نسبة مؤشر التوطين في «إقامة دبي»

دبي ( الاتحاد)

كشفت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي عن أن نسبة التوطين في الفئات القيادية بالإدارة بلغت 100%، فيما بلغ مؤشر التوطين الإجمالي لجميع الوظائف 96%، فضلاً عن حصولها على العديد من الجوائز المحلية والإقليمية في ملف التوطين، كان آخرها جائزة أفضل مبادرة للتوطين في دول مجلس التعاون الخليجي، في جوائز «القمة الحكومية للموارد البشرية لدول مجلس التعاون الخليجي 2018».

وقال اللواء محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، إن إقامة دبي تدعم ملف التوطين لإيمانها التام بأهمية هذا الملف، ولدورها الحكومي في دعم أبناء هذا البلد، وتحقيقاً منها لتوجهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في قوله إن التمكين والتعليم والتوطين أسرار التطور المستقبلي، فمن أجل هذا عملنا بجد باتخاذنا خطوات جادة لتسريع التوطين وتطوير العمل، والأرقام توضح نسب الارتفاع التي تزداد سنوياً في معدلات التوطين، حيث حازت إقامة دبي على المركز الثالث على مستوى الحكومات المتوسطة بتحقيقها.

وأضاف أن إقامة دبي تعمل في تطوير منهج التوطين لديها، من خلال تحديد احتياجاتها الوظيفية من كفاءات بشرية، ركزت أولاً على المواطن، ونفذت خطط تغطية احتياجاتها الوظيفية عبر نظام استقطاب فعال ركز على أصحاب الكفاءات من المواطنين ممن تتجانس مؤهلاتهم وخبراتهم وكفاءاتهم مع الوظائف المعتمدة لديها، عملاً منها بمبدأ وضع الشخص المناسب في المكان المناسب، وتبني أفضل الأساليب لاستقطاب أصحاب التخصصات المطلوبة لدى الإدارة، ومنها استثمار معارض التوظيف الرسمية، والمشاركة في المعارض التي تنظم في المؤسسات التعليمية، إضافة إلى دورها في خلق بيئة عمل سعيدة وجاذبة، تسهم في رفع معدلات استمرارية الموظفين المواطنين لديها، وخفض معدلات دوران العمل، وذلك عبر تبنيها مناهج تمكين مهنية، وتأهيلها لكفاءاتها البشرية، ومبادرات معنية بالسعادة الوظيفية وجودة الحياة، وتفعيل نظم إدارية فعالة تسهم في خلق بيئة عمل عادلة ومحفزة، تحافظ على ثقة موظفيها من أبناء الوطن.