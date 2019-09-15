«ساعد» تعزز الوعي المروري

أبوظبي (الاتحاد) أطلقت «ساعد» حملتها التوعوية المجتمعية «العودة إلى المدارس» التي تستهدف من خلالها عدداً من المدارس على مستوى إمارة أبوظبي، بهدف تعزيز الوعي لدى الطلاب بالسلامة المرورية وآداب الطريق، وهو ما ينسجم مع قيمها الاستراتيجية المتمثلة في تحقيق «السعادة والسلامة» للمجتمع.

وبدأت الحملة بتنظيم فعاليتها الأولى في مدرسة حمدان بن زايد، بأبوظبي، حيث جرى خلالها توزيع منشورات توعوية حول إرشادات السلامة المرورية لأطفال المدارس، إلى جانب مشاركة فريق من خبراء السير، ودوريات الطرق لتعريف النشء بالممارسات الصحيحة على الطريق، وترسيخ مفهوم السلامة بينهم.

وتقدم الحملة ثلاث نصائح للجمهور المستهدف، بدءاً من انتظار الحافلة في الأماكن الآمنة وبعيداً عن الطريق، وعدم الاندفاع إليها عند وصولها، إلى جانب توخي سلامة الركاب في الحافلات من خلال الجلوس في الوضعية الصحيحة، وربط حزام الأمان وعدم تشتيت انتباه السائق.

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