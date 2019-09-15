135 طالباً مستجداً من أصحاب الهمم

دبي (الاتحاد)

كشفت وفاء حمد بن سليمان، مدير إدارة رعاية وتأهيل أصحاب الهمم في وزارة تنمية المجتمع عن قبول 135 طالباً مستجدين هذا العام من أصحاب الهمم من ذوي الإعاقات الذهنية، والتوحد والمتعددة، وذلك من ضمن 174 طالباً وطالبة تقدموا بطلباتهم للتسجيل، مشيرةً إلى أنه، وتبعاً لدراسة طلبات التسجيل المقدمة، وبحسب المعلومات الواردة عبر نظام التسجيل الإلكتروني، فقد تم قبول 135 طالباً، وتحويل بعض الحالات إلى وزارة التربية والتعليم من أجل الدمج، وهناك حالات تم رفضها لأسباب تتعلق بعدم انطباق شروط الإعاقة عليها، ومنها لأهمية إدماجها في التعليم العام.

وبخصوص برنامج الإمارات للتدخل المبكر، قالت بن سليمان: إنه تم تسجيل 76 طفلاً جديداً مستفيداً من خدمات التدخل المبكر لذوي التأخر النمائي الذين تقل أعمارهم عن 6 سنوات لهذا العام، علماً بأن عدد الأطفال الذين تم تحويلهم من برنامج التدخل المبكر خلال هذا العام بلغ 61 طفلاً، بعضهم تم تحويلهم إلى مدارس التعليم العام، والبعض الآخر إلى مراكز أصحاب الهمم. وعن شعار العام الدراسي الجديد 2019/‏‏‏2020 «أهلاً بعودتكم»، أفادت وفاء حمد بن سليمان بأنه تم اختيار هذا الشعار تعبيراً عن فرحة الهيئات الإدارية والفنية في المراكز باستقبال الطلبة بعد طول غياب، ليعود الطلبة فيملؤوا ساحات اللعب ومرافق الترفيه بضحكاتهم وأناشيدهم التي تصدح بحب الحياة والرغبة في التعلم والمشاركة المجتمعية، فيعيدوا للمكان بهجته وحيويته، ما يعبر عن إدماج الطلبة أصحاب الهمم ضمن أجواء العودة للمدارس التي تغلب على الحياة المجتمعية في الوقت الحالي، واستمتاعهم بالزي المدرسي الجديد، والوسائل التعليمية والقرطاسية المفعمة بألوان الحياة والفرح بالعودة مجدداً إلى التعليم والتدريب.

وأكدت أنه حرصاً على مواكبة وتدريب الكوادر التعليمية والفنية، سوف تنظم إدارة رعاية وتأهيل أصحاب الهمم بوزارة تنمية المجتمع، مع بدء العام الدراسي مجموعة من الدورات والمحاضرات التدريبية للكوادر العاملة فيها، حول مواضيع تتعلق بالخطط التربوية الفردية للطلبة، والأسلوب السمعي الشفوي وتعديل سلوك المعاقين ذهنياً، إضافةً إلى دورة عن كيفية تطبيق منهاج التأهيل وتعديل سلوك الطلبة أصحاب الهمم، ودورات متعلقة بالتدخل المبكر في المراحل العمرية الأولى، وتعريف برحلة المتعامل في برنامج الإمارات للتدخل المبكر. وتستفيد الكوادر العاملة في الخدمات العلاجية المساندة من التدريب في مجال الأساليب العلاجية الحديثة لأصحاب الهمم في مجالات العلاج الطبيعي والوظيفي واللغوي.