الامارات | مرشحة تطالب الدوائر الحكومية باحتضان المتطوعين وتدريبهم

شكرا لقرائتكم خبر عن مرشحة تطالب الدوائر الحكومية باحتضان المتطوعين وتدريبهم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دعت المرشحة لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019 عن إمارة الشارقة، وحيدة عبدالعزيز، خلال برنامجها الانتخابي، إلى تشجيع القدرات البشرية على الانخراط في برامج التطوع التي تطرحها المؤسسات المعنية، بما يخدم المجتمع، مطالبة الدوائر الحكومية باحتضان المتطوعين وتدريبهم، لما فيه من أهمية في الارتقاء بالكفاءات وتأهيلها.

وبيّنت أهمية اعتماد ساعات التطوع، واحتسابها كساعات خبرة للخريجين، بما يخدم مجالات تخصصاتهم ويؤهلهم للحصول على وظائف، مشيرة إلى أن تشجيع الموظفين في مختلف القطاعات على التطوع، وإضافتها في بنود التقييم الوظيفي يسهم في تطوير القدرات.

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ولفتت إلى أن الاهتمام بالأسرة يعد من الواجبات الوطنية، كونها أساس قوام المجتمع، مطالبة بضرورة دعم مشروعات الأسر المنتجة، لتحقيق الاكتفاء الذاتي لها، واستدامة الدخل، ما يساعد على تنمية الاقتصاد الوطني، مشيرة في برنامجها الانتخابي إلى أهمية تخفيض ساعات العمل للأم العاملة، لتمكينها من تأدية دورها الأسري، بجانب منحها مرونة في الدوام خلال فترة حملها.

وبيّنت أن المناهج الدراسية تحتاج إلى لجنة عليا مكوّنة من الخبرات المواطنة لاعتمادها قبل إقرارها، مشيرة إلى أهمية تعزيز هيبة المعلم، عن طريق وضع آليات جديدة، وسنّ قوانين وتشريعات تضمن ذلك، وتوفير تعليم مجاني لأبناء الأسر المتعفّفة من مواليد الدولة.

وأكدت أن برنامجها الانتخابي يسلط الضوء على عدد من القضايا الفعلية التي تمس المواطن بشكل مباشر، وتقدم التوصيات التي تراها فاعلة وهادفة، كما في قطاع التعليم وقطاع التوطين وقطاع التطوع وقطاع المتقاعدين وقطاع الأسرة، وانتهاء بالحياة الكريمة لكل إنسان.