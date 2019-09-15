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الامارات | اتهام آسيوي بسرقة 28 ألف درهم من مركبة في الشارقة

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محمد الرفاعي - الشارقة 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظرت محكمة جنح الشارقة قضية متهم من جنسية آسيوية، بسرقة أموال وشيكات محررة من داخل مركبة تبلغ قيمتها 28 ألف درهم.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى ورود بلاغ إلى الشرطة بتاريخ 14 مايو الماضي، يفيد بسرقة مركبة في المنطقة الصناعية السادسة، وعلى الفور تحركت الفرق الأمنية لموقع الحادثة، حيث تبين أن المتهم تمكن من سرقة 8000 درهم وشيكات بقيمة 20 ألف درهم، وبرفع البصمات والتحقيقات تم التوصل إلى المتهم وضبطه وإحالته للنيابة.

وواجهت المحكمة المتهم بالتهم المنسوبة إليه، فأنكرها، وقال إن القضية كيدية، إذ إن الشاكي والشاهد أخوان، وهو يعمل معهما في الشركة نفسها، كما أنكر ما جاء بمحضر الاستدلال عليه، مشيراً إلى أن الشاكي رفع القضية ضده حتى يضره.

بدورها، أجلت المحكمة القضية لتاريخ الأول من أكتوبر المقبل، لإعلان الشاكي والشاهد، للاستماع إلى أقوالهما ومواجهتهما بالمتهم.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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