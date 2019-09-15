شكرا لقرائتكم خبر عن مواقف والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يتكرر منظر عدم التزام سائقي المركبات في مواقف السيارات بالمراكز التجارية الكبرى في دبي، حيث يستغلون موقفين لسيارة واحدة، دون تفكير في أن الالتزام بموقف واحد لسيارة واحدة يفسح المجال لسيارة أخرى، مشيراً إلى أن الأمر بات يتكرر كثيراً من دون وجود رادع، لذا أتمنى من إدارات المرور إضافة التصدي لمثل هذه التصرفات في المواقف العامة. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | مواقف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.