الامارات | إصابة شخصين قفزا من الدور الرابع بسبب حريق في عجمان

شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة شخصين قفزا من الدور الرابع بسبب حريق في عجمان والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصيب شخصان من جنسية آسيوية بإصابات متعددة، نتيجة قفزهما من شقتهما السكنية في الدور الرابع بمنطقة النعيمية في عجمان، بسبب هلعهما من اندلاع حريق في مطبخ الشقة.
وأوضح نائب مدير إدارة المراكز بالإدارة العامة للدفاع المدني في عجمان المقدم رائد عبيد الزعابي، أن منصة الدفاع المدني تلقت بلاغاً أمس، يفيد بوقوع حريق في إحدى الشقق السكنية في منطقة النعيمية.
وأشار الزعابي إلى أنه على الفور انتقلت فرق الدفاع المدني والإسعاف الوطني إلى موقع الحادث، حيث تم إسعاف المصابين، ونقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتبين أن الحريق بسيط، وكان عبارة عن احتراق جهاز الطبخ، حيث باشرت الفرق بمعاينة الحادث والتأكد من سلامة المكان، وتم تسليم الموقع للجهات المختصة لاستكمال الإجراءات.
وناشد الزعابي أفراد المجتمع باتباع اشتراطات الوقاية والسلامة وتعليمات الدفاع المدني، وسرعة الإبلاغ عن أي حادث والخروج من مخارج الطوارئ للحفاظ على السلامة.
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