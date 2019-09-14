سيف بن زايد يقدم واجب العزاء لذوي الشهيدين ناصر الكعبي وسعيد المنصوري في العين

قدّم الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، واجب العزاء لأسرتي الشهيدين ناصر محمد حمد الكعبي وسعيد أحمد راشد المنصوري، اللذين استشهدا أثناء أدائهما واجبهما الوطني.

وأعرب سموه، خلال زيارته مساء اليوم، مجلسي العزاء بمنطقتي الفوعة ومنازف بمدينة العين، عن خالص تعازيه وصادق مواساته لذوي الشهيدين، داعياً الله العلي القدير أن يتغمدهما بواسع رحمته وأن ينزلهما منازل الشهداء والأبرار وأن يسكنهما فسيح جناته وأن يلهم ذويهما الصبر والسلوان.

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