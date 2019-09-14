حمدان بن زايد: شهداؤنا مصدر الاعتزاز

أبوظبي (الاتحاد) أعرب سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، عن تعازيه للقيادة الرشيدة وشعب الإمارات، في الشهداء الأبرار، الذين وصفهم بأنهم مصدر الفخر والاعتزاز. ودوّن سموه على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» قوله: «رحم الله شهداء الوطن الأبرار، وأسكنهم فسيح جناته، لن ننسى تضحياتهم وإنجازاتهم وعطاءهم، فهي مصدر فخرنا واعتزازنا، وستبقى مكانتهم خالدة وعالية في ذاكرة الوطن وقلوب أبنائه، خالص تعازينا للوطن قيادة وشعباً، ونسأل الله أن يغفر لهم ويرحمهم، وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان».

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