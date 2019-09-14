هزاع بن زايد: شهداؤنا القدوة والعز

أبوظبي (الاتحاد) تقدم سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، بأحر التعازي إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وللقوات المسلحة، وشعب الإمارات، باستشهاد ستة من جنود الإمارات الأبطال خلال أدائهم الواجب الوطني.

وقال سموه: «أحر التعازي لرئيس الدولة ونائبه وولي عهده وللقوات المسلحة وشعب الإمارات باستشهاد ستة من جنودنا البواسل خلال أدائهم الواجب الوطني الذي نذروا له الأرواح، فكانوا القدوة في التضحية والوفاء، تقبّلهم الله في أعلى عليين، وصبّر قلوب أهلهم وذويهم وأحبائهم. ودَّعناهم أبطالاً، وهم الفخر والعز».

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