«بلدية عجمان» تطلع على أفضل ممارسات طرق دبي

دبي (وام) أطلعت هيئة الطرق والمواصلات بدبي وفداً من دائرة البلدية والتخطيط في إمارة عجمان على تجربتها في مجال إدارة المرافق والمنشآت، وأفضل الممارسات التي تتبعها في هذا المجال، وذلك في إطار استراتيجيتها الرامية إلى تعزيز التعاون وتبادل التجارب والمعارف مع مختلف الوزارات والهيئات والمؤسسات والدوائر الحكومية وشبه الحكومية في المجالات ذات الصلة.

وتم خلال اللقاء مع وفد إدارة البلدية والتخطيط في عجمان تقديم شرح واف عن النظام الخاص بإدارة المرافق والمنشآت في الهيئة وآلية العمل فيه والخطط المستقبلية. وتخلل اللقاء عرض مرئي تفصيلي عن إدارة المرافق والمنشآت، حيث تم تسليط الضوء على أدوار ومسؤوليات الإدارة وقسم صيانة المرافق والمنشآت وأهم الممارسات المتبعة في الإدارة في مجال الصيانة والمجالات الأخرى التي ساعدت الهيئة في الحصول على شهادة المعايير العالمية في نظام إدارة المرافق كأول جهة حكومية تحصل عليها على المستوى الإقليمي.

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