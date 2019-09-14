أبوظبي (وام) توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم صحواً إلى غائم جزئياً أحياناً خاصة شرقاً، ورطباً ليلاً وصباح الغد مع فرصة لتشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً نهاراً.

وتكون حركة الرياح: جنوبية شرقية - شمالية غربية/ 18 - 30 كم/س، تصل إلى 38 كم/س أحياناً.

والموج في الخليج العربي يكون خفيفاً إلى متوسط، وخفيفاً إلى متوسط في بحر عمان، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 14:03 والمد الثاني عند الساعة 01:25 والجزر الأول عند الساعة 19:17 والثاني عند الساعة 00:08، وفي بحر عمان يحدث المد الأول عند الساعة 05: 10 والثاني عند الساعة 08:22 والجزر الأول عند الساعة 18: 16 والثاني عند الساعة 04:16.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر طقس غائم جزئياً اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.