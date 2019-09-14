تعرف على الكوادر الإدارية المتميزة التي أثنى عليها محمد بن راشد

أشاد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، بأداء مراكز الخدمات الحكومية الخمسة، التي حققت أفضل تقييم على مستوى الدولة، من خلال حرصها على تطبيق أعلى معايير الخدمات الحكومية التي تتماشى مع أهداف برنامج الإمارات للخدمة الحكومية المتميزة، على نحو يضمن كفاءة الأداء ونوعية الخدمات وسعادة المتعاملين ورضاهم.

وأثنى سموه على عدد من الكوادر الإدارية المتميزة من أمثال المساعد أول محمد الظهوري، الموظف المتميز في مركز المرور والترخيص في إمارة عجمان، وسارة الجسمي، مسؤولة مركز وزارة التربية والتعليم في إمارة عجمان، والمساعد أول فاطمة الدرمكي، الموظفة المتميزة في مركز شرطة واسط بالشارقة، ومريم الزعابي، المسؤولة بمركز برنامج الشيخ زايد للإسكان برأس الخيمة.

فيما يلي تعرف على الملفات الشخصية لهذه الكوادر الإدارية المتميزة:

سارة الجسمي

مدير مركز عجمان وزارة التربية والتعليم

تشرف سارة على مركز سعادة المتعاملين، عجمان منذ بداية عام 2019، وتدير مركز الخدمة من صالة استقبال المتعاملين، حيث تتواجد معهم وتشرف على خدمتهم بشكل مباشر.

وتعتبر سارة مدرب معتمد من مكتب رئاسة مجلس الوزراء - دورة السعادة والإيجابية، حيث تعمل على تدريب الموظفين كافة على دورة السعادة والإيجابية، وتقوم بإعداد ورش تعريفية على معايير برنامج الإمارات للخدمة الحكومية المتميزة لكافة الموظفين، فضلاً عن الإشراف على تطبيق معايير برنامج الإمارات على كافة المراكز، ووضع خطط تصحيحية لدراسة رؤى المتعاملين من دراسات عدة وصوت المتعامل، بالإضافة إلى تنظيم جلسات العصف الذهني.

مريم الزعابي مركز رأس الخيمة

رئيس قسم اسعاد المتعاملين – مركز رأس الخيمة برنامج الشيخ زايد للإسكان

تعمل مريم كرئيس لقسم إسعاد المتعاملين - المنطقة الشمالية منذ عام 2018، وتحرص على مساعدة المتعاملين وتقدم لهم تجربة استثنائية وخاصة كبار السن منهم.

ومن خلال إدارتها صالة المركز بإتقان شديد توفر أفضل خدمة ممكنة للمتعاملين.

فازت مريم بالجائزة الداخلية لأفضل رئيس قسم، كما فازت بالجائزة الداخلية كأفضل موظف إداري، وقدّمت الكثير من المبادرات التي ساهمت في رفع مستوى السعادة في المركز منها: نوصلكم وين ما كنتوا - لقاء السعادة الأسبوعي -عربة السعادة - لنسعدهم للأيتام ( بالتعاون مع الهلال الأحمر).

Advertisements

مساعد أول فاطمة الدرمكي

موظفة استقبال - مركز شرطة واسط بالشارقة وزارة الداخلية

فاطمة موظفة متميزة في مركز شرطة واسط التابع لوزارة الداخلية، مفعمة بروح الود والحيوية تخلق جو من الأريحية لدى المتعاملين ولا تتوانى عن تقديم المساعدة لهم.

عملت فاطمة في القيادة العامة لشرطة الشارقة لمدة 19 عاماً، وأسندت إليها العديد من المهام والاختصاصات الوظيفية والتي لم تتوان يوماً عن أدائها بجدارة وبشكل يفوق التوقعات.

ساهم تدرجها في مختلف المهام والتخصصات في إكسابها العديد من المهارات السلوكية والوظيفية، حيث لامست احتياجات المتعاملين وتوقعاتهم ومدخلات إسعادهم، ممّا جعل فاطمة في واجهة مركز شرطة واسط منذ عام 2015 لتصوغ تجربة مختلفة للمتعاملين.

فازت بفئة الأم المثالية في جائزة وزير الداخلية للتميز - مرحلة القائد العام - الدورة الخامسة، وحصلت على عدد 46 شهادة شكر من جهات داخلية وخارجية لتميزها في التعامل مع المتعاملين.

مساعد أول محمد الظهوري

موظف استقبال - مركز مرور والترخيص بعجمان وزارة الداخلية

يعتبر محمد واجهة المركز ويستقبل المتعاملين بكل ود وترحاب، كما يعمل جنباً إلى جنب مع موظفي إسعاد المتعاملين، ويحرص على التواجد بشكل مستمر في كاونترات الخدمة.

عمل محمد في إدارة ترخيص الآليات والسائقين مدة 19 عاماً، اكتسب خلالها العديد من المهارات والخبرات من خلال تدرجه في مختلف الأقسام وإلمامه بكافة الخدمات ومتطلباتها.

ارتأت إدارة المركز أن يكون محمد في الواجهة الأمامية وأن يكون مسؤولاً للصالة في آخر عامين ليساهم بخبرته في تقليص رحلة المتعاملين وتسهيل تجربتهم.

اقرأ أيضاً... محمد بن راشد يوجه بصرف مكافأة لفرق عمل المراكز الحكومية الأفضل