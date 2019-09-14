الإطلاق الرسمي Mind Cloud Tribe

أطلقت Mind Cloud Tribe موقعها الإلكتروني الجديد www.mindcloudtribe.com وهو الأول من نوعه على الإنترنت يهدف إلى دعم رواد الأعمال من جميع المراحل مع مجموعة شاملة من الموارد لدعمهم في رحلة رواد الأعمال.

Mind Cloud Tribe هي عبارة عن منصة فريدة من البرامج التعليمية (مقاطع الفيديو، أدوات، وبناة الأدوات) التي تم تطويرها لمساعدة رواد الأعمال في وضع خطة أعمالهم؛ فضلا عن سوق من الخبراء والدورات والموارد للعمل . توفر المنصة قسمين: رحلة التعلم، ومسار الخبراء مما يوفر لهم الجهد والتكلفة من استخدام ثلاث منصات منفصلة أو أكثر.

رحلة التعلم هي رحلة عملية خطوة بخطوة لأصحاب المشاريع في مراحل مختلفة ( رائد أعمال جديد ، رائد أعمال فى مؤسسه ، رائد أعمال نمو ، رائد أعمال فى مرحله جمع الاستثمارات). وهي تتألف من برامج تعليمية (مقاطع الفيديو، والأدوات، وبناة الأدوات) التي توجه رواد الأعمال من خلال بناء خطة أعمالهم .

يتكون "مسار الخبراء" من مجموعة من الخبراء الملهمين الملتزمين بمشاركة معارفهم ، والعمل مع رواد الأعمال ، من أجل حل المشكلات من خلال البرامج التعليمية والاستشاره. بعض الموضوعات التي يتم تناولها هي: الافتراضات المالية، التسويق الرقمي، اكتساب العملاء، قانون، العلاقات العامة، الموارد البشرية، وغيرها الكثير.

Mind Cloud Tribe هي فرع من أكاديمية Mind Cloud، وهو أول برنامج معتمد من KHDA في الإمارات العربية المتحدة لرجال الأعمال. اعتبارا من اليوم، خرجت أكاديمية Mind Cloud ، بدعم من Area 2071 ومؤسسة دبي للمستقبل، 7 أفواج و 92 خريج.

وقالت جيني غنيمه ، المؤسس والشريك الإداري في Mind Cloud Tribe: "النجاح طريق وليس هدفًا - بل هو خطوات تأسيس على طريق النمو الذاتي والميراث الشخصي. وبهذا المعنى ، تهدف Mind Cloud Tribe إلى دعم جمهور واسع من الطلاب إلى أصحاب الأعمال الصغيرة، وأصحاب المشاريع من الشركات إلى رواد اعمال المشاريع الناشئة، مع مجموعة كاملة من موارد ريادة الأعمال عبر الإنترنت، برامج تعليمية، أدوات، خبراء ومجتمعات. وفقًا لموقع bayt.com، يفكر 73٪ من الموظفين حاليًا في بدء أعمالهم التجارية الخاصة ويفتقرون إلى المهارات. ووفقًا لWamda ، تتوقع الشركات حدوث خلل تقني في صناعاتها، لكن 80٪ من الشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لديها استراتيجيات ابتكار غىر متطورة. علاوة على ذلك، تساهم الشركات الصغيرة والمتوسطة اليوم في 53 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي، وتخطط الإمارات لزيادة هذه المساهمة إلى 60 ٪ بحلول 2021. آمل أن تلهم كل شخص على بدء أو تطوير رحلة تنظيم المشاريع الخاصة به ، وأن تتمم بنجاح دائم ".

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