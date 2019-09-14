تستضيف دبي غداً منتدي بنغلاديش الاقتصادي 2019

مؤشرات لاستثمار عدد من مجموعات الأعمال الإماراتية 10 مليارات دولار (36.7 مليار درهم) في مشاريع استثماريه متبادله بين بنغلاديش والإمارات في منتدي بنغلاديش الاقتصادي، وفقًا للبيانات التي جمعها المنتدى، لتعزيز النقاط الهامة التى ستناقش في المنتدي من قبل الحضور رفيع المستوي من جانب الدولتين، والذي سيعقد في فندق كونراد دبي، غداً الأحد 15 سبتمبر 2019.

وسيشارك في منتدي بنغلاديش الاقتصادي الذي يستمر لمدة يوم واحد، أكثر من 300 من المسؤولين الحكوميين وقادة الأعمال والمستثمرين ورجال الأعمال من الجانبي الإماراتي والبنغلاديشي، والذي يهدف إلى تعزيز وتدفق التجارة والاستثمار بين البلدين.

ويُعد البنغلاديشيون من المستثمرون الرئيسيون في الاقتصاد الإماراتي حيث يمتلكون أكثر من 50000 شركة تجارية بالإضافه إلى أكثر من 150،000 بنغلاديشي يعمل داخل دولة الإمارات.

وسيلقي سلمان فضل الرحمن، مستشار رئيس الوزراء البنغلاديشي للصناعات الخاصة والاستثمار، والذي يرأس وفداً حكومياً من 20 عضواً يتألف من مسؤولين من هيئة تنمية الاستثمارات في بنغلاديش، وهيئة المناطق الاقتصادية البنغلاديشية، وهيئة التكنولوجيا الفائقة في بنغلاديش، كلمة رئيسية في الدورة الثانية لمنتدى بنغلاديش الاقتصادي، حيث تمثل مشاركة هذه الهيئات لأول مرة في الخليج في منتدي بنغلاديش الاقتصادي، مبادرة وثقة من القطاع الخاص غير الحكومي الذي يتخذ من الإمارات العربية المتحدة مقراً له، بالإضافة إلى مشاركة وزير الماليه البنغلاديشي، والسفير البغلاديشي بالإمارات.

وتم إعداد ما يصل إلى 20 مشروعاً استثمارياً جديداً لعرضها في منتدى بنغلاديش الاقتصادي، حيث يلتقي المستثمرون الإماراتيون لمناقشة المشاريع المنتظرة مع السيد سلمان رحمن والوفد البنغلاديشي الزائر، بناءً على اقتصاد بنغلاديش الذي شهد نمواً بنسبة 7.9 % في السنة المالية لعام 2018.

وقال سلمان فضل الرحمن، مستشار رئيس وزراء بنغلاديش للصناعات الخاصة والاستثمارالخارجي، أن بنغلاديش مستعدة أكثر لتلقي مستوى أعلى من الاستثمار الأجنبي المباشر، والذي قفز بنسبة 69% العام الماضي إلى 3.61 مليار دولار أمريكي، وأن بلاده استقبلت استثمارات كبيرة من الصين واليابان والولايات المتحدة، وأن المستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي، وخاصة الإمارات العربية المتحدة، ستكون أكبر المستفيدين من انخفاض تكلفة الاستثمار وارتفاع العائد الاستثماري في بنغلاديش، لتعزيز الاستثمار بين البلدين".

حيث يزداد الاستهلاك المحلي في بنغلاديش نظراً لوجود أكثر من مليوني شخص من أصحاب الدخل المتوسط ​​كمستهلكين - مما يفتح مجالاً أكبر وفرصاً أعظم للمستثمرين الجدد.

علاقات ثنائية قوية

تصل العلاقات الثنائية بين بنغلاديش والإمارات العربية المتحدة إلى مستوى جديد هذا العام استناداً لمؤشرات استثمارية تصل قيمتها إلى 10 مليارات دولار أمريكي في قطاعات الطاقة والموانئ والبنية التحتية في بنغلاديش والتي ستساعد في تعزيز النمو الاقتصادي بين البلدين.

وقد وقعت بنغلاديش والإمارات العربية المتحدة أربع مذكرات تفاهم بشأن إنشاء ميناء، ومجمع صناعي، وتزويد وإنشاء محطة للغاز الطبيعي المسال، ومحطات توليد الطاقة، ومنطقة اقتصادية خاصة في بنغلاديش، خلال زيارة لرئيسة وزراء بنغلاديش الشيخة حسينة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة في شهر فبراير من هذا العام، استغرقت ثلاثة أيام التقت خلالها بصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية.

مذكرة التفاهم الأولي

شهدت الشيخة حسينة رئيسة وزراء بنغلاديش، توقيع الوثائق في فندق سانت ريجيس في أبو ظبي، بين حكومة دبي وهيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص التابعة لمكتب رئيس الوزراء البنغلاديشي كأول مذكرة تفاهم لإنشاء ميناء جاف ومجمع صناعي في بنغلاديش، ووقع الوثيقة الرسمية رئيس موانئ دبي العالمية، سلطان أحمد بن سليم، ووزير الشحن البنغلاديشي، محمد عبد الصمد.

مذكرة التفاهم الثانية

توقيع مذكرة بين وزير الدولة البنغلاديشي للطاقة والثروة المعدنية - نصر الحميد، والرئيس التنفيذي لمجموعة إينوك، سيف حميد الفلاسي، لتزويد بنغلاديش بالغاز الطبيعي المسال على المدى الطويل عن طريق تطوير محطة استقبال للغاز الطبيعي المسال، كما أعربت إينوك عن تطلعها للحصول على 300 فدان في ميناء بيرا ببنغلاديش، حيث ستقوم بإنشاء محطة للغاز الطبيعي المسال التي من شأنها أن تساعد على تعزيز أمن الطاقة في بنغلاديش.

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مذكرة التفاهم الثالثة

توقيع مذكرة بين الشيخ أحمد بن دلموك آل مكتوم ومجلس تنمية الطاقة في بنغلاديش بهدف إنشاء محطة متكاملة لتوليد الطاقة من 800 إلى 1000 ميجاوات من الغاز الطبيعي المسال على مرحلتين.

مذكرة التفاهم الرابعة

تم توقيع مذكرة تفاهم بين المكتب الخاص للشيخ أحمد بن دلموك آل مكتوم وهيئة تنمية الاستثمارات في بنغلاديش، تم التركيز فيها على إنشاء منطقة اقتصادية خاصة في ماتارباري.

ويهدف منتدى بنغلاديش الاقتصادي إلى تعزيز التجارة والاستثمار المتبادلين بين الإمارات العربية المتحدة وبنغلاديش، عن طريف إتاحة فرص جيدة للمستثمرين ومجموعات الأعمال في الإمارات العربية المتحدة ومجموعات الأعمال البنغلاديشية الحكومية والخاصة الإلتقاء وجهً لوجه، لتعزيز الاستثمارات وإبرام الصفقات التجارية من أجل المنفعة المتبادلة.