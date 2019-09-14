الامارات | استشهاد 6 من جنودنا البواسل نتيجة حادث تصادم آليات عسكرية

شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 6 من جنودنا البواسل نتيجة حادث تصادم آليات عسكرية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة عن استشهاد ستة من جنودها البواسل نتيجة حادث تصادم آليات عسكرية أثناء أدائهم لواجبهم الوطني في أرض العمليات، وهم النقيب سعيد أحمد راشد المنصوري، والوكيل أول علي عبدالله أحمد الظنحاني، والوكيل أول زايد مسلم سهيل العامري، والوكيل أول صالح حسن صالح بن عمرو، والوكيل أول ناصر محمد حمد الكعبي، والرقيب سيف ضاوي راشد الطنيجي.

وتتقدم القيادة العامة للقوات المسلحة بتعازيها ومواساتها إلى ذوي الشهداء، سائلة الله عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنهم فسيح جناته، وأن يلهم أهلهم الصبر والسلوان.

أسماء الشهداء

■النقيب سعيد أحمد راشد المنصوري.

■الوكيل أول علي عبدالله أحمد الظنحاني.

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■الوكيل أول زايد مسلم سهيل العامري.

■الوكيل أول صالح حسن صالح بن عمرو.

■الوكيل أول ناصر محمد حمد الكعبي.

■الرقيب سيف ضاوي راشد الطنيجي.