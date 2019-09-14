أكبر معرض ومؤتمر لتكنولوجيا الغاز والنفط في المنطقة ينعقد في المدينة في عامه الثالث

يستضيف معرض "جوتيك" ٢٠١٩ في نسخته الثالثة التي ستنعقد في مركز دبي التجاري العالمي من ٢١ إلى ٢٣ أكتوبر أكثر من مئة من أهم وأفضل الشركات التي ستعرض تكنولوجياتها المتقدمة وحلولها المتطورة في مجال النفط والغاز.

يقام "جوتيك" ٢٠١٩ تحت رعاية صاحب السمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم ، نائب حاكم دبي وزير المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة ، رئيس مجلس إدارة دراجون أويل.

يُعتبر معرض "جوتيك" ٢٠١٩ الذي تنظمه شركة "دراجون أويل" الإماراتية التي تعمل في مجال النفط والغاز أكبر معرض ومؤتمر لتكنولوجيا النفط والغاز في المنطقة. ومن المتوقع أن يكون هذا العام أكبر وأوسع نطاقاً مما سبق بمشاركة المزيد من المنظمات الحكومية والشركات والمؤسسات المحترفة.

صُممت هذه المبادرة التي شهدت نمواً هائلاً منذ عام ٢٠١٧ بهدف دعم قطاع النفط والغاز دعماً كبيراً وتعزيز المصالح المشتركة. وقد أصبحت اليوم مبادرة تحظى بالاعتراف والتقدير من جانب أقطاب القطاع والحكومات، كما تُعتبر منصة فعالة جداً تجمع رواد قطاع النفط والغاز تحت سقف واحد وتتيح لهم مشاركة آرائهم حول كيفية المضي قدماً في المجال وحل المشاكل المشتركة في ما بينهم.

ومن المتوقع أيضاً أن يشارك في المؤتمر أكثر من ١٥٠ متحدثاً لعرض مواضيع ذات أهمية كبيرة تهدف إلى تسليط الضوء على مكنونات القطاع وأولوياته. وسوف يشهد المؤتمر أيضاً حضور ومشاركة خمس لجان فنية حيث سيتحدث خبراء مشهورون في مجال عملهم عن الاحتياجات الحالية الملحة في القطاع. هذا وسوف يناقش قادة القطاع المشهورون والبارزون أحدث التطورات والابتكارات ويسلطون الانتباه على بعض الآراء القابلة للجدل في القطاع وسوف يتطرقون إلى مواضيع ذات صلة مثل الذكاء الاصطناعي في قطاع النفط والغاز وبناء الآبار وتعزيز الإنتاج والصحة والسلامة والتطبيقات الجيوفيزيائية المتقدمة.

ويتم تنظيم المؤتمر التقني لهذا العام من قبل جمعية مهندسي البترول التي تقدم الدعم لمعرض "جوتيك" 2019 لخبرتها الواسعة في مجال النفط و الغاز.

وسوف تتخلل المؤتمر أيضاً جلسة مفتوحة بمشاركة قادة القطاع لطرح الأسئلة والحصول على الأجوبة بما يضمن نشأة أفكار جديدة ويظهر الطموحات ويشير إلى المخاوف مع الإشارة إلى الطرق التي لا بد من سلوكها من أجل مستقبل ناجح لقطاع النفط والغاز.

سوف يركز مؤتمر ومعرض "جوتيك" ٢٠١٩ أيضاً على البحث والتطوير اللذين هما بحسب رأي الرئيس التنفيذي لشركة "دراجون أويل" السيد علي الجروان جزء أساسي من غد أفضل ويجب أن يعتمدا على العناصر العضوية والديناميكية على اعتبار أن الابتكار يغيّر طريقة العمل ويمنح القطاع المرونة للتكيف مع الرياح الجديدة التي قد تهب.

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وفي هذا الصدد، قال الجروان: "نؤمن بشدة بأن لقاء أفضل العقول في "جوتيك" ٢٠١٩ إلزامي ويضع القطاع في المسار الصحيح. ونؤمن بأن البحث والتطوير هما أولوية أولى وسوف تشجع شركتنا اتجاهات وابتكارات جديدة في هذا المجال". وقال أيضاً إن السلامة موضوع بالغ الأهمية وإن الاستراتيجية المؤسساتية يجب أن تتوافق مع التغيرات التي تشهدها أسعار النفط.

"دراجون أويل" هي شركة تعتبر مستثمراً مهماً في عمليات التنقيب العالمية عن النفط والغاز. وهي الشركة التي تدعم مؤتمراً ومعرضاً بهذه الأهمية. وقد أشار الجروان إلى أن توسع الشركة في مناطق جديدة لا يزال مستمراً والبرهان أن الشركة شقت لها طرقاً في العام الماضي في كل من العراق ومنطقة تشلكن في تركمنتسان إلى جانب الجزائر ومصر وأفغانستان وتونس.

يركز برنامج المؤتمر هذا العام على الدراسة الأكاديمية وتشجيع المؤسسات التعليمية على المشاركة في الجلسات لسد الثغرات بين الجانب النظري والجانب التطبيقي في قطاع النفط والغاز من خلال الاطلاع على أفضل ما في هذا المجال. ولهذه الغاية سيتم تقديم أكثر من ٤٠ عرضاً بهدف التركيز على أفضل الممارسات ودور الابتكار والخيارات المتنوعة لمواجهة تحديات المستقبل.

ومن جهته، عبّر المدير الفني لمعرض "جوتيك" 2019، السيد فريد الهاشمي، عن رضاه حيال جدول عمل المؤتمر وأشار إلى أن الدروس التي تم تعلمها وتبادل الآراء كانا تجربة مثرية وأن المندوبين سيغادرون محمّلين بآراء كثيرة وبهدف واضح.

وفي هذا الصدد قال: "أثق تماماً في أننا نستثمر في الجيل المقبل من خلال دعوة المؤسسات التعليمية للمشاركة في المؤتمر لمنح الشبان فكرة عما يجري في العالم الحقيقي".

وأضاف أيضاً أن تحسين التكاليف هو مشكلة أساسية مشتركة بين الخبراء وسوف تلقي الضوء على العديد من المنهجيات التي يمكن الاستفادة منها في القطاع ليبقى مستمراً رغم الصعوبات.

وبالتشديد على دور اللقاء السنوي، قدمت شركة "هاليبرتون" وهي أحد شركاء "جوتيك" ٢٠١٩ البارزين، شهادة كان مفادها أن "معرض ومؤتمر "جوتيك" يوفر فرصة كبيرة للتواصل والتعاون والتعلم على اعتبار أننا نعمل معاً لمواجهة التحديات التي يقدمها السوق المتطور بأفضل الطرق. تتطلع هذه الشركة إلى المشاركة في هذه المؤتمر الرائد الذي يمنح كل الحاضرين فكرة عما هي الابتكارات الرقمية والتكنولوجية في القطاع الذي يتغير دائماً".