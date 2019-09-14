مركز دبي المالي العالمي يحصل على جائزة أفضل مختبر للابتكار المالي من مجلة جلوبال فاينانس

يواصل مركز دبي المالي العالمي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا، والذي يحتضن أكبر منظومة للتكنولوجيا المالية وأكثرها تقدّماً في المنطقة، حصد الجوائز العالمية، وذلك مع حصول برنامج "فينتك هايف" الذي يعدّ أول وأكبر مسرّع للتكنولوجيا المالية في المنطقة على جائزة أفضل مختبر للابتكار المالي – دبي من "مجلة جلوبال فاينانس".

جاء ذلك خلال حفل أقيم يوم 10 سبتمبر 2019 في دبي، حيث نال المركز المالي الجائزة تقديراً لجهوده في إنشاء بيئة تعاونية تتيح للشركات الناشئة وشركات التكنولوجيا المالية تقديم مفاهيم جديدة ومبتكرة في مجال الخدمات المالية، وبما ينسجم مع جهود المركز مع مساعي تحقيق "خطة دبي 2021"، واستراتيجية مركز دبي المالي العالمي التي تهدف إلى زيادة حجمه بمقدار ثلاثة أضعاف بحلول عام 2024.

وتسلّط الجائزة الضوء على الجهود المتواصلة التي يبذلها المركز لتحويل منظومة التكنولوجيا المالية في المنطقة ودفع النمو الاقتصادي المستدام. ويعتبر برنامج "فينتك هايف" في مركز دبي المالي العالمي من بين أفضل 25 مختبراً للابتكار المالي في جميع أنحاء العالم، والمسرّع الوحيد في منطقة الشرق الأوسط الذي حصل على هذه الجائزة المرموقة. وتعزز الجائزة من مكانة مركز دبي المالي العالمي بين نظرائه العالميين، بما في ذلك المراكز المالية في لندن وفرانكفورت ونيويورك وسنغافورة وهونغ كونغ.

وجاء تكريم مركز دبي المالي العالمي من قبل هيئة تحرير "جلوبال فاينانس"، والتي تضم أبرز خبراء القطاع والمعلّقين التجاريين، بمثابة شهادة على الإمكانات الهائلة للتكنولوجيا المالية التي يتمتع بها المركز، والتي تمتلك القدرات الكامنة لتحقيق فوائد كبيرة وإنعاش اقتصادات وفتح آفاق جديدة للنمو. ويعزز إدراج "فينتك هايف" التابع لمركز دبي المالي العالمي كأحد أفضل 25 مختبراً للابتكار المالي من المكانة العالمية للمركز كأحد مراكز الأعمال العالمية الرائدة، كما يدعم تصنيف دبي باعتبارها المدينة السابعة عالمياً من حيث الإمكانات الاقتصادية للتكنولوجيا المالية بحسب مؤشر "إف دي آي ماركتس" التابع لمؤسسة "فايننشال تايمز"، وأحد أفضل 10 مراكز للتكنولوجيا المالية بحسب مجلة "ذا بانكر" التابعة أيضاً لمؤسسة "فايننشال تايمز" البريطانية.

وتعليقاً على فوز المركز المالي بالجائزة، قالت رجاء المزروعي، نائب الرئيس التنفيذي لبرنامج "فينتك هايف" في مركز دبي المالي العالمي: "تسلّط هذه الجائزة الضوء على أهمية ’فينتك هايف‘ في مركز دبي المالي العالمي باعتباره جزءاً من منظومة التكنولوجيا المالية الأوسع للمركز، والدور المحوري الذي يلعبه لإنشاء بيئة تعاونية تشجع وتدعم قادة ورواد الأعمال المستقبليين وتمكّنهم من بناء تكنولوجيا مبتكرة وتقديم حلول مالية جديدة."

وأضافت المزروعي: "يلعب المركز المالي دوراً هاماً في دفع مفاهيم الابتكار وتوفير حلول القطاع المالي بالإضافة إلى تسهيل انشاء مسارات جديدة للنمو. إذ يعمل مركز دبي المالي العالمي على دعم وتسريع النمو في هذا المجال من خلال تطوير البنية التحتية الرقمية وتعزيز منظومة التكنولوجيا المالية الرائدة والتي تتيح لروّاد الأعمال الوصول إلى فرص جديدة وتوفير البيئة الملائمة التي تتيح للابتكار أن يزدهر. وتؤكد هذه الجائزة على إمكانات المنطقة وإلتزامات مركز دبي المالي العالمي القوية والواعدة بصفته وجهة رائدة يمكنها تحقيق نمو هائل."

ويمثل التركيز الكبير على التكنولوجيا المالية والابتكار جزءاً مهماً من جهود المركز المالي المستمرة في رسم ملامح مستقبل القطاع المالي في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا. وسجّل المركز المالي زيادة ملحوظة في عدد الشركات التي تشكل منظومة التكنولوجيا المالية الديناميكية، حيث تضاعف عدد الشركات من 80 إلى 200 شركة خلال الأشهر الست الأولى من عام 2019.

ويواصل "فينتك هايف" في مركز دبي المالي العالمي نموه بصورة مطّردة، حيث كان قد أعلن مؤخراً عن بدء دورة عام 2019 من البرنامج. وحظيت النسخة الثالثة من البرنامج بإقبال واسع مع أكثر من 425 طلب مشاركة من جميع أنحاء العالم، بما في ذلك آسيا وأوروبا وشمال إفريقيا والشرق الأوسط. وتغطي قائمة الشركات نطاقاً أوسع هذا العام، حيث تضم شركات متخصصة بالتكنولوجيا المالية وتكنولوجيا التأمين والتكنولوجيا التنظيمية بالإضافة إلى التكنولوجيا المالية الإسلامية.

وبفضل جهود المركز المبذولة في مجال التكنولوجيا المالية، تواصل دبي ترسيخ مكانتها العالمية الرائدة باعتبارها بيئة أعمال ديناميكية تتيح مواصلة جهود الابتكار، إلى جانب اختيارها كأحد أفضل عشرة مراكز للتكنولوجيا المالية من قبل مجلة "ذا بانكر" التابعة لمؤسسة "فايننشال تايمز" البريطانية، وكونها وجهة التكنولوجيا المالية الرائدة في المنطقة نظراً لإمكاناتها الاقتصادية المتميزة. كما ويقدم المركز المالي جميع المقوّمات والمزايا التي توفرها عادةً أكثر المراكز المالية نجاحاً وتقدّماً في العالم، بما يشمل إطار العمل التنظيمي والنظام القضائي المستقل، والتبادل المالي العالمي، وإمكانية الحصول على التمويل، فضلاً عن البيئة الديناميكية والداعمة، والتي يرفدها وجود مجتمع أعمال مزدهر ومجموعة متنوعة من المواهب العالمية المتمرسة.