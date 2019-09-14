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الإمارات تقدم 80 طناً من المساعدات الغذائية لأهالي حضرموت

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قدمت دولة الإمارات العربية المتحدة عبر فرق هيئة الهلال الأحمر الإماراتي ألف سلة غذائية تزن حوالي 80 طناً و800 كيلو جرام استفاد منها خمسة آلاف شخص من الأسر غير القادرة بمنطقتي لبنة والحسير وضواحيهما بمديرية دوعن في محافظة حضرموت اليمنية.

وعبر المستفيدون من المساعدات عن شكرهم لدولة الإمارات وذراعها الإنسانية هيئة الهلال الأحمر الإماراتي على ما تقدمه من مساعدات إغاثية لتخفيف معاناتهم من خلال فرقها التي نجحت في التغلب على وعورة الطرق في منطقتي لبنة والحسير لمد يد العون لأهالي المنطقتين.

الجدير بالذكر أن عدد السلال الغذائية التي تم توزيعها منذ بداية "عام التسامح" بلغت (26744) سلة غذائية بمعدل / 2160 طناً و 915.2 كيلو/ استهدفت (133720) فرداً من الأسر غير القادرة في محافظة حضرموت.

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