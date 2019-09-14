بدعم إماراتي.. حملة النظافة في لحج تختتم أعمالها

بدعم من دولة الإمارات ممثلة في ذراعها الإنسانية هيئة الهلال الأحمر الإماراتي اختتم "صندوق النظافة وتحسين المدينة" بمحافظة لحج اليمنية أعمال حملة النظافة بمديرية الحوطة التي استمرت 5 أيام وشملت إزالة أكوام القمامة المكدسة وسط المناطق المأهولة بالسكان. وأشاد "محمد الرجاعي" مدير عام الصندوق بمحافظة لحج بجهود الهلال الأحمر الإماراتي عبر تمويله و إشرافه على الحملة حفاظاً على الصحة العامة ومنعاً لانتشار الأمراض. وعبر مواطنون من أبناء الحوطة عن شكرهم وامتنانهم لدولة الإمارات العربية المتحدة و ذراعها الإنسانية "الهلال الأحمر" و التي لا تألو جهداً في سبيل تقديم كل أوجه الدعم لتطبيع حياة السكان في المديرية بوجه خاص واليمن بوجه عام. اقرأ أيضاً.. «الهلال» يغيث أهالي زنجبار

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